日本海上自衛隊傳弊案 潛艦隊員涉收受廠商好處

日本大阪國稅局在進行稅務調查時，察覺海上自衛隊發生隊員涉收受廠商好處弊案，防衛省已組成調查委員會展開調查，日本政府強調全力釐清全貌，基於所查明事實進行嚴肅應對。

日本朝日新聞報導，日本內閣官房長官林芳正今天在記者會上說，「如果存在招致國民懷疑的行為，將是極為遺憾的事」。

林芳正說，在政府做出徹底強化防衛力決斷的情況下，「比過去更嚴格執行預算是理所當然的事」。他強調，將加速進行調查、致力釐清全貌，然後基於查明的事實進行嚴肅應對。

相關人士透露，接受海上自衛隊潛艦訂單的「川崎重工業」，涉嫌利用與下游廠商間浮報交易款項產生的口扣，替潛艦乘組員等人負擔高額物品與餐飲費用。

負責稅務調查的大阪國稅局至今已掌握10多億日圓的口扣金額，研判加上「加重稅」要追徵稅額至少上看約6億日圓。

川崎重工業獲得與防衛相關的合約每年上看約2000億日圓，防衛省7月3日宣布已針對相關人等涉嫌違反自衛隊員倫理法展開調查。

川崎重工業跟三菱重工業輪流接受海上自衛隊的潛艦造艦訂單，目前海上自衛隊服役中的22艘潛艦，有半數是川崎重工業所製造。

每日放送（MBS）報導，川崎重工業表示，負責海上自衛隊潛艦維修的神戶造船廠修繕部，涉嫌利用與下游廠商浮報交易款項所得回扣，為潛艦組員負擔餐飲費等花費。

富士新聞網報導，防衛省表示，今年4月察覺海上自衛隊潛艦乘員涉嫌收受川崎重工業給予的金錢和貴重物品等不適當行為。

防衛省已組成調查委員會確認事實關係，如果調查結果確認有違自衛隊員倫理法等情事，將對相關人等祭出處分。