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歐盟開綠燈 德國漢莎航空將入股義大利航空

中央社／ 記者黃雅詩台北4日電

德國國家航空漢莎（Lufthansa）入股義大利國家航空（ITA Airways）案終於塵埃落定。歐盟在經過數月考慮後，昨天正式宣布對此案「開綠燈」，讓德航購買41%的義航股權。

德航發布新聞稿指出，義大利航空很快將成為德國漢莎航空集團的最新成員，德航首批入股義航的交易將在今年第4季完成，德航後續收購義航更多股份的交易也已達成協議，最快2025年就可執行。

德航目前已十分壯大，旗下子公司包括奧地利航空（Austrian Airlines）、布魯塞爾航空（BrusselsAirlines）、歐洲之翼航空（Eurowings）、瑞士航空（Swiss International Airlines）等。

歐盟執委會３日宣布，批准德國航空與義大利經濟財政部（ Italian Ministry of Economy and Finance,MEF）聯合持有義大利航空的併購案，前提是德航必須滿足相關的反壟斷補救措施。

歐盟執委會先前憂慮，此併購案會造成壟斷並影響公平競爭，德航與MEF提交補救措施，包括將協助1到2家競爭對手開通羅馬或米蘭到中歐的直飛航班，以及確保競爭對手能銜接義航的轉接班機等。

義大利航空ITA由義大利政府在2020年10月創立，其前身是Alitalia，主要運轉樞紐在羅馬與米蘭。歐盟執委會評估指出，儘管ITA目前仍營運順暢，但若沒有德航資金注入，恐怕難以確保長期營運效能。

歐盟 羅馬 義大利

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