駐日戰機輪調 美首度部署F-35到青森
美國國防部今天宣布，計劃部署48架F-35匿蹤戰機至日本青森縣三澤基地，接替原本駐防的36架F-16戰機。此外，美軍將在沖繩嘉手納基地部署36架改良型F-15EX戰機。
共同社中文網報導，這將是美軍首度在三澤基地部署F-35。
F-35屬第五代戰機，擁有高機動性與出色的匿蹤能力，不易被雷達偵測。但有聲音指出，F-35的發動機噪音比F-16大，加上部署飛機數量增加，起降時的噪音恐增加當地人困擾。
日本航空自衛隊已在三澤基地目前部署自家的F-35。
除此之外，美軍規劃在沖繩的嘉手納基地部署36架新型F-15EX戰機，取代即將退役的48架舊式F-15。
隨著老化的F-15分階段退役，美軍2022年11月起於嘉手納基地輪流部署F-22與F-35A兩款匿蹤戰機。更換新型F-15期間，美軍也持續輪換部署。
報導指出，此舉是為對中國展現嘉手納基地嚇阻力無縫接軌。
另外，美軍陸戰隊表示將調整山口縣內岩國基地的F-35B戰機數量。
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