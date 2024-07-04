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駐日戰機輪調 美首度部署F-35到青森

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國國防部今天宣布，計劃部署48架F-35匿蹤戰機至日本青森縣三澤基地，接替原本駐防的36架F-16戰機。此外，美軍將在沖繩嘉手納基地部署36架改良型F-15EX戰機。

共同社中文網報導，這將是美軍首度在三澤基地部署F-35。

F-35屬第五代戰機，擁有高機動性與出色的匿蹤能力，不易被雷達偵測。但有聲音指出，F-35的發動機噪音比F-16大，加上部署飛機數量增加，起降時的噪音恐增加當地人困擾。

日本航空自衛隊已在三澤基地目前部署自家的F-35。

除此之外，美軍規劃在沖繩的嘉手納基地部署36架新型F-15EX戰機，取代即將退役的48架舊式F-15。

隨著老化的F-15分階段退役，美軍2022年11月起於嘉手納基地輪流部署F-22與F-35A兩款匿蹤戰機。更換新型F-15期間，美軍也持續輪換部署。

報導指出，此舉是為對中國展現嘉手納基地嚇阻力無縫接軌。

另外，美軍陸戰隊表示將調整山口縣內岩國基地的F-35B戰機數量。

F-35 戰機 美軍

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