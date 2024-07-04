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安檢發現空服員行李內有子彈 大韓航空：非故意

中央社／ 首爾4日專電
圖為南韓仁川市的一個大韓航空標誌。路透
圖為南韓仁川市的一個大韓航空標誌。路透

大韓航空2日上午從仁川飛往曼谷航班，出發前有空服員在安檢時行李內搜出子彈。大韓航空今天表示，經內部調查這名空服員並非故意攜帶子彈，將積極協助警方調查。

仁川機場警察團表示，大韓航空一名女性空服員在安檢時被發現手提行李中有一顆7.62mm口徑子彈，警方沒收子彈後，讓空服員登機出境，待其返國後調查詳細經過。

大韓航空今天發布說明，表示在內部調查後判斷這名空服員並非意圖攜帶子彈登機，空服員聲稱最近在老家搬家行李中發現以前使用的化妝包，未經檢查就先收進包內，沒想到化妝包內竟然有子彈。

除表示將積極協助警方後續調查，大韓航空也強調內部定期都會透過線上或實體活動，對空服員進行航空安全教育，經過這次事件，將進一步強化對全體員工的教育活動，提升員工安全意識。

大韓航空 空服員

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