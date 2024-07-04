日本戰機訓練出包 F-15模擬彈零件落海

上了年紀不僅視覺和聽覺會衰退，嗅覺也會變差。由於腦部需要嗅覺刺激才能維持健康，嗅覺失靈後，會導致記憶力和認知能力衰退，甚至造成憂鬱和失智。不過，好消息是嗅覺可藉由訓練恢復。研究顯示，訓練嗅覺可以讓憂鬱老人的症狀減輕，他們背單字的速度也變更快了。嗅覺靈敏的品酒師年紀愈大腦力愈強，他如何透過嗅覺訓練增強腦力？方法其實很簡單。...

2024-07-04 06:00