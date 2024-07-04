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英國國會下議院改選 關鍵問答一次看清楚

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

英國國會下議院改選明天登場，多份民調顯示施凱爾（Keir Starmer）率領的工黨（Labour Party）將拿下政權，保守黨（Conservative Party）將於執政14年後交棒。

以下為路透社在2024英國大選所彙整的相關問答。

● 輸贏是如何決定的？

要徹底勝選，一個政黨必須在650席下議院拿下至少326席，這個政黨黨魁將成為首相。

若沒有單一政黨贏得多數，就會產生「僵局國會」（hung parliament）。這個情況下，現任首相將繼續掌權，並獲得第一個籌組政府的機會，要不建立一個聯合政府，要不以少數政府方式執政。

● 什麼是「超級多數」？

選戰期間，保守黨警告選民工黨有可能贏得「超級多數」（supermajority），若真如此，工黨將做出各項比他們黨綱所述還要激進的變革。

至於什麼是超級多數？某些民主政體中，這在法律上指的是一個比簡單多數（simple majority）更高的門檻，足以發動修憲等重大變革。

但英國既沒對超級多數下定義來賦予政府任何特殊權力，這個名詞在政治字典上也沒有明確意涵。

● 結果何時出爐？

投票時間從4日上午7時起至晚間10時止。投票一結束，媒體將立即公布出口民調。

選務人員會立即展開計票作業，並於數小時內發布初步結果。大多數會於半夜做出相關宣布，結果則通常會在上午5時至7時之間明朗。

● 新首相什麼時候走馬上任？

選舉整體結果一旦明朗，且若執政黨敗選，首相預料將於5日向英王查爾斯三世遞出辭呈。

接下來由勝選政黨的黨魁覲見英王，英王將提出籌組政府的要求。他們接著將前往唐寧街首相府，以新首相身分向英國民眾發表演說。

● 新首相上任之後又會發生什麼事？

新首相將任命各部會大臣。下議院排定9日復會，並從議員中選出新的下議院議長。

投票 民調 英國

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