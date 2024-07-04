宏都拉斯總統家族掌控政府 115人任職高官

宏都拉斯國家反貪腐委員會日前發表調查報告，有115名宏國政府高層官員，全部都是宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）家族親戚，明顯利用裙帶關係在政府濫權圖利；與去年相比，人數還超過一倍以上。

宏都拉斯國家反貪腐委員會（CNA）發現，從2023年5月至2024年5月期間，宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）的家庭成員陸續進入公共行政體系擔任關鍵職位。例如她的丈夫，也是前總統賽拉亞（Manuel Zelaya），擔任總統府最高顧問，卡斯楚的三個孩子，也分別擔任顧問，私人秘書和國會議員。

去年2023年，這個裙帶關係名單上的人數為55人，到了2024年，這個數字變成115人，暴增了109%。此外根據統計，其中和總統卡斯楚有親屬關係的69名官員，月薪總計就超過24萬美金，而這一筆錢，在宏都拉斯可以雇用502名平均薪水只有5百美金的員工。

宏都拉斯的國家反貪腐委員會（CNA）隸屬於宏國國民議會，成員來自全國12個具有公信力的民間組織，在2005年正式成立。他們負責調查政府內部的貪腐現象和人員，並且將證據交由司法機關處理。成立迄今，國家反貪腐委員會（CNA）總共舉報155起貪腐案件，其中28件已經進入司法程序。

利用裙帶關係在政府內部，任用親朋好友擔任官職，涉嫌貪腐的例子，在中美洲國家政府十分常見，也是最為人所詬病的地方。例如瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）在今年一月上任後，不到一個月，就大刀闊斧開除前政府878名官員。因為新政府調查發現，這些職務大多利用裙帶關係所取得，甚至還有許多是不用做事卻光領薪水的「幽靈職務」，並且涉嫌許多貪腐案件。