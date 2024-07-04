200人退選 法中間派、左翼棄保擋極右派

法國七日舉行國會改選第二輪投票，二百多名中間派與左翼候選人卻趕在二日的登記最後期限前退選，總統馬克宏的中間派復興黨等政黨也呼籲選民，在各選區支持面對極右派對手最有勝算的候選人，以防止極右政黨國民聯盟的勢力贏得國會過半和總理寶座。

綜合法新社等外媒報導，馬克宏六月在歐洲議會選舉失利後，宣布提前改選國會以「澄清」政局，但這場政治豪賭適得其反，雷朋的國民聯盟在六月卅日首輪投票執牛耳，現在關鍵懸念在於該黨是否能獲得足夠席次籌組政府，這將在次輪投票見真章。

如今法國面臨二戰遭納粹德國占領後，首度由極右翼掌權的可能。馬克宏陣營與左翼政黨因而縱橫捭闔，敦促組建「共和陣線」來阻擋雷朋的反移民與疑歐政黨勝選。二○○二年，這類共和陣線策略曾讓不同黨派選民在總統大選支持前總統席哈克，阻止雷朋父親尚馬力．雷朋勝出。

二日傍晚前有超過二一○名親馬克宏或左翼候選人退選，馬克宏陣營似乎樂觀其成。根據法國兩輪投票制，首輪選區內若無人過半，得票達一成二五的候選人有資格角逐次輪，但並非必須參選。次輪投票獲相對多數即可當選。

但雷朋似乎收回她先前的發言。她先前稱只有在五七七席的國民議會贏得過半二八九席以上時，才能組建政府，現在說如果席次略低於過半，仍將嘗試籌組政府。

雷朋說，即使只有二七○名議員，國民聯盟仍將試圖組成政府，以便讓她的門徒、廿八歲國民聯盟黨魁巴德拉成為總理。她並告訴法國國際廣播電台：「如果我們之後成為多數，那麼當然將全力以赴，做選民選我們要做的事」。

若巴德拉接任總理，將引發與馬克宏「共治」的緊張時期，馬克宏已矢言擔任總統直到二○二七年。上任還未滿半年的卅五歲總理艾塔爾二日晚間說，極右翼贏得絕對多數對法國將是災難性結果。