得票紀錄下探低谷…英大選 執政保守黨恐淪老三

英國國會下議院四日改選，保守黨籍首相蘇納克幾無懸念會被選民下架，最大在野黨工黨黨魁施凱爾將成為新首相。執政十四年的保守黨得票率恐落後工黨約廿個百分點，甚至可能輸給自由民主黨而落居第三。

華爾街日報三日報導，保守黨選情低迷，原因包括經濟陷入困境、民眾渴望改變，以及當局增稅和移民議題促成民粹勢力瓜分保守黨支持等。

保守黨上屆二○一九年大選得票率逾四成三，但民調顯示在這次改選，該黨可能僅將獲約兩成選票，下探近代得票紀錄低谷。據英國Survation二日民調，保守黨下院議席恐從五年前三六五席銳減至六十四席，在六五○席的下院可能遭自由民主黨超車，連最大在野黨都當不成。最糟情況下保守黨可能爆發內鬥而分崩離析。工黨則預計選上四八四席。

英國知名政治民調專家柯蒂斯二日向英國廣播公司（ＢＢＣ）直言，同一地方遭兩次雷擊的可能性比蘇納克留任機率大。蘇納克等保守黨高層雖堅稱結果尚未分曉，但儘管推出減稅、強硬移民政策等政見，民調支持率仍如死水。易普索上周民調發現，蘇納克滿意度在五十年來尋求連任的首相中吊車尾，高達七成五選民不滿其施政。

保守黨選情受英國經濟表現掣肘；過去五年在脫歐、新冠和俄烏戰爭等影響下，一方面實質薪資衰退，能源價格和通膨卻飆升。倫敦智庫解析基金會指出，自從上屆大選，家戶實質收入已然萎縮，這也是一九五五年有紀錄以來，首次出現在考量通膨後，英國家戶平均較前一個國會任期還貧窮。

為了在疫情和戰爭之際守住經濟，政府開支和稅收上升，另外移民也竄升至紀錄水準，這些情況導致曾力促脫歐的民粹領袖法拉吉回到政治舞台，民調顯示他的「英國改革黨」可能奪得約一成五選票，吸走保守黨支持者。

保守黨預計重挫的原因還有單純是選民謀求改變。英國政權通常循環更替，兩黨輪流執政十到十五年：保守黨在一九八○年至一九九七年執政後，工黨在一九九七年至二○一○年掌權，其後再由保守黨取代。

隨著六十一歲的施凱爾準備入主唐寧街，蘇納克已將選戰最後幾天用在呼籲選民選出足夠保守黨議員，以對工黨形成實質制衡。