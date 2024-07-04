英大選 首相蘇納克恐下台
英國國會下議院4日改選，首相蘇納克幾無懸念會被選民下架。根據選前民調，目前最大在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）可望拜相，而且已執政14年的保守黨準備迎向全面潰敗，得票率恐落後工黨約20個百分點。媒體分析，保守黨預期大敗的原因包括經濟表現慘淡、民眾渴望改變及增稅、移民政策導致民粹勢力崛起。
英國知名政治民意調查專家柯蒂斯告訴BBC：「在同一個地方遭遇兩次雷擊的可能性…比蘇納克繼續擔任首相的機率都還大。」
保守黨在上次2019年大選得票率逾四成三，但民調顯示本屆改選後可能僅將獲約兩成選票，達到近代得票紀錄低谷，議席從五年前365席銳減至64席，在650席的下議院面臨被自由民主黨超車、連最大在野黨都稱不上的危險。最糟情況下保守黨可能爆發內鬥，最後分崩離析。
保守黨儘管推出減稅、強硬移民政策等政見，支持率依舊如一灘死水。易普索上周民調發現，蘇納克不滿意度是50年來尋求連任首相的吊車尾，高達75%選民不滿其施政。
保守黨的選情深受經濟表現掣肘，過去五年英國在脫歐、新冠疫情和俄烏戰爭的多重影響下，一方面實質薪資衰退，能源價格和通膨卻飆升。為了在疫情、戰爭時掩護經濟，英國政府擴大開支，稅收也上升，另外移民也竄升至紀錄水準。保守黨則預計，備受重擊的原因，還有單純是選民有意改變。
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