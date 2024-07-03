關閉無照學校與商店 埃及嚴厲驅逐非法居留蘇丹人

蘇丹去年4月爆發內戰，超過100萬蘇丹人逃至埃及避難。至今已接收400萬蘇丹人的埃及，迫於近兩年自身的經濟窘境，7月開始嚴厲打擊非法居留蘇丹人，同時關閉無照蘇丹學校和商店。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）日前報導，埃及政府開始驅逐數百名非法入境蘇丹移民，且開羅警察也開始頻繁在蘇丹人群聚區內，向行走在路上的蘇丹人盤查他們是否擁有合法居留證明。

阿聯「國家報」（The National News）2日報導，任何無法出示合法居留證明的蘇丹人，都會立即被逮捕和驅逐出境。因此許多蘇丹人「黑戶」（無合法居留證明者）現在都選擇待在屋內，僅在必要時才冒險外出。

據「國家報」報導，開羅有幾所蘇丹學校也因沒有許可證，或因不合健康和安全法規，在近期被當局關閉。一些供應蘇丹食品商品的雜貨店或咖啡館，同樣也因無照而拉下鐵門。

由於埃及在2023年8月發布新政策，要求居住在埃及但缺乏有效居留許可的外國人，必須在2024年6月30日前向移民局申請合法身分。因此自7月1日開始，埃及展開加強查核和打擊非法居民的行動，讓龐大的蘇丹社群感到憂心忡忡。

根據聯合國數據顯示，去年4月開打的蘇丹內戰，至今已導致超過800萬蘇丹人流離失所，其中約有200萬人前往鄰近的埃及、查德和南蘇丹尋求庇護。

埃及目前已收容約900萬來自不同國家的移民，其中蘇丹人人數最多，超過400萬人。去年因逃避蘇丹內戰而進入埃及的蘇丹人則約有100萬人。

「國家報」報導稱，埃及對待移民問題的立場已轉為強硬態度，尤其是對蘇丹人。

該報導稱，去年因戰亂移居至埃及的100萬蘇丹人中，有50萬至60萬人應是透過非法方式入境。這些人向安排人口走私的人蛇繳納每人30萬蘇丹鎊（約新台幣1萬6250元）的費用，冒險穿越危險的沙漠入境埃及。

多數人是坐在皮卡車後面的車斗內，沒有車頂可遮擋陽光或沙塵；有些人在旅途中因中暑或旅途過於奔波而死亡。

中央社記者在當地訪問到一名和蘇丹籍丈夫一起移居到開羅的中國籍顧姓女子。顧女說，還好他們前兩年就已經先在開羅置產，這次內戰讓他們在蘇丹的四層樓家園全毀，且存放在當地銀行的存款也都無法提領出來。她和先生及3名兒女只能帶著重要家當，以300美元（約新台幣9788元）代價，雇人開著自家的四輪傳動車，在今年初一路跋涉到埃及。由於之前已藉由置產取得合法居留，現在在埃及的生活算是無虞。

專門從事移民事務的人權律師韓納（Milad Hanna）向「國家報」表示，現在埃及大約有20萬名蘇丹人，在排隊等候向聯合國難民署登記為難民或庇護申請人。

實際上，埃及和蘇丹自埃及法老時代，在社會、經濟和文化層面即有緊密連結。蘇丹從1899年起接受英埃共管近60年，直到1956年才獨立為蘇丹共和國。蘇丹獨立後，埃蘇兩國人民仍可免簽證互相旅行。直到去年6月，埃及才開始要求蘇丹人需先取得簽證才能入境埃及。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）之前總將住在埃及的外籍居民稱為「我們的客人」，也公開表示過，埃及允許外籍移民與埃及人一起工作和生活，而不是將他們侷限在難民營中。

然而，這名領導人最近明顯感受到接待這些外籍難民後的沉重經濟負擔。而且，埃及現也自身難保，正在嚴重的經濟沉痾掙扎中。

今年4月底，埃及總理馬德布利（MostafaMadbouly）在世界經濟論壇對媒體稱，埃及接納外籍難民所付出的費用，每年高達100億美元，且每年因他們而消耗45億立方公尺的用水。而埃及已是全世界人均淡水占有量最低的國家之一，每人每年僅約500立方公尺。

在埃及當地社群媒體上，近兩週也出現較多支持埃及政府驅逐蘇丹人的貼文，批評蘇丹人占用開羅住宅空間，以及埃及政府提供給貧民的民生物資和服務補貼，並指責蘇丹人遷至埃及後，導致當地住房租金飆升。