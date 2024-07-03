印度孟加拉暴雨引發洪水釀6死 逾百萬人家遭淹沒

官員表示，印度東北部和鄰國孟加拉的暴雨引發洪水，已經造成6人死亡，還有一百多萬人的家遭到大水淹沒。

法新社報導，每年的雨季降雨往往造成廣泛的嚴重破壞，不過專家表示，氣候變遷導致氣候型態改變，造成極端天氣事件數量增加。

印度東北部阿薩姆省的災難緊急應變當局表示，過去1天有4人死亡，阿薩姆省自5月中旬以來的大雨已經造成38人死亡。

而在孟加拉，警官布里揚（Jahirul Hoque Bhuiyan）告訴法新社，雨季大雨引發的山崩造成2人死亡，包括今早的一名洛興雅（Rohingya）難民。

布里揚表示，孟加拉的難民營當局已將部份住民安置到安全的地點。

希耳赫特地區行政長官希狄克（Abu AhmedSiddique）表示，超過130萬人受到洪水影響。

他告訴法新社：「他們的村莊和道路，還有大多數人的家都遭到大水淹沒。」