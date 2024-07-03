南韓迎梅雨季 嚴防北韓無預警洩洪

朝鮮半島迎來今年的梅雨季，為避免近來頻頻挑釁的北韓無預警洩洪，影響居民人身財產安全，南韓當局強化監視邊境河川水位，並再次要求北韓洩洪前一定要預先通報。

南韓統一部部長金暎浩今天前往鄰近兩韓邊境的京畿道漣川郡臨津江流域的郡南壩及必勝橋視察時表示，統一部與水資源公社、當地政府已決定合作投入對必勝橋一帶水位的24小時監控工作，強調水庫洩洪攸關人民生命財產安全，「與政治、軍事情勢無關」，嚴正要求北韓在黃江壩洩洪前一定要依兩韓協議預先通報。

臨津江流域橫跨南、北韓，建於臨津江主流上的黃江壩位於北韓境內，距離兩韓軍事分界線（MDL）42.3公里，洩洪時位於下游的必勝橋一帶河面會升至最高水位，可能危及南韓居民安全。

黃江壩2009年一次洩洪確實曾造成6名南韓民眾身亡或失蹤，兩韓因此約定在黃江壩洩洪時必須提前通報，但此後北韓仍多次未依約通報，在2016、2020年都發生黃江壩洩洪導致的南韓民宅淹水、漁業損失等災情。

據統一部統計，北韓自2001年以來幾乎每年都會未經通報洩洪，在兩韓約定必須提前通報後，也僅依約通知過3次。加上兩韓聯絡辦公室及軍方熱線去年4月起都被北韓單方面拒接，南韓政府目前實際上並沒有任何可以直接聯絡北韓的管道，在黃江壩洩洪前得到通知的可能性更低。