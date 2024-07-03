快訊

中彈倒地連開12槍還擊！ 22歲勇警破格成全台最年輕巡佐

離奇車禍！跑車飛越對向自撞護欄 「插入駕駛座」當場死亡

新冠大流行時間點曝光！台大公衛專家：LB.1變異株傳播力更強了

南韓迎梅雨季 嚴防北韓無預警洩洪

中央社／ 首爾3日專電

朝鮮半島迎來今年的梅雨季，為避免近來頻頻挑釁的北韓無預警洩洪，影響居民人身財產安全，南韓當局強化監視邊境河川水位，並再次要求北韓洩洪前一定要預先通報。

南韓統一部部長金暎浩今天前往鄰近兩韓邊境的京畿道漣川郡臨津江流域的郡南壩及必勝橋視察時表示，統一部與水資源公社、當地政府已決定合作投入對必勝橋一帶水位的24小時監控工作，強調水庫洩洪攸關人民生命財產安全，「與政治、軍事情勢無關」，嚴正要求北韓在黃江壩洩洪前一定要依兩韓協議預先通報。

臨津江流域橫跨南、北韓，建於臨津江主流上的黃江壩位於北韓境內，距離兩韓軍事分界線（MDL）42.3公里，洩洪時位於下游的必勝橋一帶河面會升至最高水位，可能危及南韓居民安全。

黃江壩2009年一次洩洪確實曾造成6名南韓民眾身亡或失蹤，兩韓因此約定在黃江壩洩洪時必須提前通報，但此後北韓仍多次未依約通報，在2016、2020年都發生黃江壩洩洪導致的南韓民宅淹水、漁業損失等災情。

據統一部統計，北韓自2001年以來幾乎每年都會未經通報洩洪，在兩韓約定必須提前通報後，也僅依約通知過3次。加上兩韓聯絡辦公室及軍方熱線去年4月起都被北韓單方面拒接，南韓政府目前實際上並沒有任何可以直接聯絡北韓的管道，在黃江壩洩洪前得到通知的可能性更低。

北韓 南韓 財產

延伸閱讀

向南韓發送穢物氣球 專家分析「軟性恐怖主義」：反映北韓2大特徵

北韓垃圾氣球算「軟性恐攻」！ 美智庫籲慎防放入不明粉末

北韓成功試射新型導彈？南韓軍方揪2點質疑是謊言

北韓斥美日韓軍演 1周2射彈 放話將壓倒性反制

相關新聞

維護隔日就故障！地鐵電扶梯突急速轉向釀11傷 乘客反向狂奔慘摔一團

土耳其伊茲米爾的科納克區（Konak）烏喬爾（Uçyol）地鐵站1日發生電扶梯故障事故。當天上午事發電扶梯原本載運乘客往...

英國國會改選將登場 工黨可望重返執政？5大重點一次看

英國國會改選明天投票，雖然工黨被看好可望重返執政，工黨擔憂選情冷恐不利投票率，而改革黨的竄起和自由民主黨聲勢看漲等，也是...

假抗議真犯罪？肯亞警方逮捕逾270人 抗議者稱示威遭「暴徒」滲透

肯亞警方表示，已逮捕超過270名假扮為抗議者的人士，稱他們涉嫌在今天的反政府示威中進行犯罪活動

北海道知事表明開徵住宿稅 最快2026年4月上路

日本北海道知事鈴木直道今天說，將針對飯店及旅館等住宿客開徵住宿稅，最快2026年4月上路，正推動制訂徵稅條例準備工作。根...

日本能登半島地震後「海底冒泡」 研究團隊調查關聯中

日本九州大學研究團隊調查得知，今年1月能登半島地震震源所在區域的石川縣近海海底正在冒泡。由於過去未確認有冒泡情況，團隊將...

地中海夏季熱浪受不了 遊客改赴北歐「涼爽旅行」遠離炎熱家鄉

挪威與瑞典等北歐國家目前正大力推廣「涼爽度假」，以吸引遊客前往享受當地的溫帶氣候

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。