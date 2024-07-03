假抗議真犯罪？肯亞警方逮捕逾270人 抗議者稱示威遭「暴徒」滲透

肯亞警方表示，已逮捕超過270名假扮為抗議者的人士，稱他們涉嫌在今天的反政府示威中進行犯罪活動。

據報導，在全國各地由青年領導的示威活動中發生大規模搶劫和財產損失，一些抗議者稱，這些示威活動已被「暴徒」滲透。

法新社報導，肯亞刑事調查局今天稍晚在社群媒體X發布聲明寫道：「全國各地的安全部隊已挑出以抗議為名從事犯罪活動的嫌疑人，並將他們拘留。」

刑事調查局表示，共有204名嫌疑人在肯亞首都奈洛比（Nairobi）被捕，另外68人在其他地區被捕。

聲明還提到：「刑事調查局已進一步在受影響地區部署嚴謹的調查人員，追捕監視器和手機錄到涉嫌暴力搶劫、偷竊及破壞無辜公民財產和商店的嫌疑人。」

今天的示威行動在平靜的氣氛中開場，但隨後演變為暴力衝突。警方在奈洛比向投擲石塊的人群施放催淚瓦斯，首都和其他城市也出現搶劫和財產損失的場面。