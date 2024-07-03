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北海道知事表明開徵住宿稅 最快2026年4月上路

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本因應觀光公害，不少地方政府研議開徵住宿稅。歐新社資料照
日本因應觀光公害，不少地方政府研議開徵住宿稅。歐新社資料照

日本北海道知事鈴木直道今天說，將針對飯店及旅館等住宿客開徵住宿稅，最快2026年4月上路，正推動制訂徵稅條例準備工作。根據估算，正式上路後每年可望帶來約45億日圓稅收。

日本經濟新聞報導，根據目前規劃，開徵對象為在所有住宿設施（包括飯店、旅館、民宿等）投宿的住宿客，但排除參加修學旅行等學校活動者。

住宿稅徵收稅額分3級，單晚住宿費用未滿2萬日圓為100日圓；單晚住宿費用2萬日圓到未滿5萬日圓為200日圓；單晚住宿費用5萬日圓以上為500日圓。目前估算每年稅收約45億日圓。

鈴木今天出席北海道議會預算特別委員會時表示，針對開徵住宿稅，將基於目前的概要草案著手制訂制度框架的條例，「接下來將深入研究細節並推動相關對策，快的話將從2026年4月起開徵」。

北海道知名度假勝地俱知安町，開北海道徵收住宿稅先河，而新雪谷町（也譯二世谷町）也預計將從今年11月起開徵住宿稅。另外轄內包括札幌市等逾10個自治體，也朝開徵進行相關準備。

待北海道政府開徵住宿稅新制上路後，旅客屆時若前往個別開徵住宿稅的自治體投宿時，將面臨「道稅」及「市町村稅」的住宿稅雙重課稅。

鈴木今天說，「仍有應該進一步具體檢討的項目」，預料包括北海道政府與自治體間協調在內的議題，接下來將持續進行討論。

住宿稅是地方自治體單獨制訂條例開徵的「法定外稅」，必須獲總務大臣同意後才能開徵。目前日本全境有12個地方自治體已開徵或預定開徵住宿稅。

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