維護隔日就故障！地鐵電扶梯突急速轉向釀11傷 乘客反向狂奔慘摔一團

土耳其伊茲米爾的科納克區（Konak）烏喬爾（Uçyol）地鐵站1日發生電扶梯故障事故。當天上午事發電扶梯原本載運乘客往上，不料突然改變方向而快速向下移動。根據事故當時監視器畫面，電扶梯上其中一人曾試圖快速往反方向移動避免跌倒，但多名乘客最後失去平衡而摔倒成一團。這起事件導致11人輕傷，也引發廣泛安全疑慮。

當地媒體每日晨報、今日安納托利亞（Anatolia Today）2日報導，事發後醫療團隊已迅速抵達現場，將傷者帶到鄰近醫院接受進一步醫療評估，據悉傷者很快就離院。在事故當下，也有現場路過民眾迅速上前，為傷者提供初步協助。

伊茲米爾都會市政府針對該事件聲明，烏喬爾地鐵站的電扶梯甫於6月30日進行維護，不料翌日就發生故障。地鐵公司技術團隊及當地機械工程師協會的專家將合作研判故障原因，司法調查也已同步展開。

土媒指出，同個車站去年12月底也曾發生電扶梯突然開始轉向的類似事故，當時造成5人受傷。