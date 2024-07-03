日本能登半島地震後「海底冒泡」 研究團隊調查關聯中

日本九州大學研究團隊調查得知，今年1月能登半島地震震源所在區域的石川縣近海海底正在冒泡。由於過去未確認有冒泡情況，團隊將分析採集到的氣體成分等調查跟地震間關聯。

日本放送協會（NHK）報導，專門研究淺海地形等的九州大學教授菅浩伸等人所組成的研究團隊，今年6月27日在石川縣輪島市近海進行潛水調查。

NHK的潛水採訪小組也參與這項調查，並發現距輪島市大野町約1.5公里的近海水深約20公尺處海底在冒泡。

當地從事漁業的人士表示，地震前未見過如此景象，據說在冒泡的海底附近，發生岩石崩塌等地形嚴重坍塌的情況。

菅浩伸說，漁民應該會擔心海底冒泡，所以研究團隊想調查泡沫氣體為何，並調查是什麼引發了這次的地震。