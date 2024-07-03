地中海夏季熱浪受不了 遊客改赴北歐「涼爽旅行」遠離炎熱家鄉

挪威與瑞典等北歐國家目前正大力推廣「涼爽度假」，以吸引遊客前往享受當地的溫帶氣候。

法新社報導，巴迪亞（Cati Padilla）遠離了自己的家鄉、西班牙旅遊勝地田尼利夫島（Tenerife），成為逃離熱浪、往北歐國家享受涼爽假期的遊客之一。

為何要在夏天離開加納利群島（Canaries）？與友人同行的巴迪亞說：「為了躲避炎熱。」

巴迪亞是名50多歲的公務員，她在人稱「巨魔之路」（troll path，又稱精靈之路）的山路上說：「挪威的綠色地景、山脈和冰雪，在很久以前就吸引了我們的注意。」巨魔之路是一條通往峽灣的蜿蜒山路。

根據官方統計數據，2023年挪威的外客住宿停留增長22%，在瑞典則攀升11%，主要是由於2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後解封，以及斯堪的那維亞地區貨幣貶值。

但觀光組織「造訪瑞典」（Visit Sweden）在德國所做的調查也發現，由於南歐的炎熱天氣，有2/5受訪者計劃改變旅行習慣，選擇在不同季節旅遊或改去涼爽的地方。

對某些人來說，去人擠人的地中海海灘、受熱浪煎烤，或去6月間部分關閉的希臘首都雅典衛城（Acropolis），這都是過去式了。

如今，許多人更喜歡去遊湖泊或峽灣，或在相對偏遠的山區健行，飽吸新鮮空氣。

聯合國氣候專家表示，自1950年以來，極端高溫事件的頻率、強度及熱浪持續時間「幾乎肯定」有所增加，而隨著全球變暖，這種情況還會繼續下去。

到2050年，歐洲半數人口可能在夏季面臨高風險或極高風險的熱負荷（heat stress），隨著溫度升高攝氏1.5度至3度，與熱相關的死亡人數可能會增至兩倍或3倍。