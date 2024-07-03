向南韓發送穢物氣球 專家分析「軟性恐怖主義」：反映北韓2大特徵

美國智庫一份報告今天指出，北韓向南韓發送充滿垃圾穢物的氣球，是一種「軟性恐怖主義」，雖然這反映出北韓頑固政權的「軟弱」和「不安全感」，但也不應掉以輕心。

韓聯社報導，華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）資深副主席車維德（Victor Cha）和助理研究員林安迪（Andy Lim，音譯）發布報告，透過問答形式，分析平壤發送穢物氣球的行動。

北韓向南韓發送這些氣球，是在回應南韓運動人士向北韓發送反平壤傳單的行為。儘管南韓軍方處理了這些氣球，但它們仍引發了公共安全恐慌，特別是在邊境地區。

報告指出：「雖然這些氣球反映出北韓的弱點和不安全感，也不應掉以輕心。裝滿垃圾的氣球，和他們造成的傷害，是一種軟性恐怖主義形式。」

報告還說：「試想，如果他們在氣球裡放的是不明白色粉末，這將在南韓引發大眾恐慌，並影響南韓經濟中的外國資本。」

報告還警告說，南韓在邊境沿線進行反北韓的擴音廣播，可能會加劇兩韓緊張局勢，還說北韓領導人金正恩深具影響力的胞妹金與正過去曾揚言要以軍事火力摧毀這些喇叭。

報告將平壤終結統一論調並發送垃圾氣球視為一種「先發制人的行動」，旨在削弱南韓即將推出的新統一政策；該政策強調自由和人權價值觀，這些想法可能會喚醒更多北韓民眾意識到他們受到嚴密掌控的國家所缺乏的這類價值觀。

報告指出：「金正恩希望先發制人，切斷與南韓的所有聯繫，並從北韓人民的腦袋中消除統一的概念。」

報告還稱北韓發送垃圾，是「明確承認北韓的意識形態徹底失敗」。

這份報告駁斥了部分南北韓觀察人士的說法，即北韓領導人金正恩「已經做出要訴諸戰爭的戰略決定」。

報告指出：「首先，如果金正恩真的在為戰爭做準備，就不太可能把他所有的彈藥都賣給俄羅斯。其次，如果真有可能發生戰爭，金正恩就不會與南韓脫鉤。北韓的戰略欺騙策略都是為了要誤導對手。」

「如果戰爭迫在眉睫，北韓不會先預告未來的侵略行為，而是會一再呼籲遵守朝鮮半島和平倡議，就像韓戰爆發前那樣。」