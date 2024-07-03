釘子戶？安德魯王子屢拒搬出溫莎宅邸 查理三世恐出「殺手鐧」逼遷

英國太陽報與每日郵報報導，英王查理三世計畫將「溫莎皇家小屋」（Windsor Royal lodge）以每年100萬英鎊（約新台幣4100萬元）的價格對外出租，為王室開拓財源。但該計畫有個大前提：現任租客、他的弟弟安德魯王子必須同意遷走。據傳安德魯數度拒絕，查理三世恐使出「殺手鐧」逼遷。

溫莎皇家小屋位於溫莎大公園內，整座莊園占地40公頃，設施包括游泳池與網球場；雖名為皇家小屋但它實際上一點也不小，主建物有30個房間，含7間臥室，總價估計3000萬英鎊。

安德魯王子被爆出與淫魔艾普斯坦交情匪淺後，2022年被剝奪王室頭銜與榮譽軍階，但目前仍與前妻佛格森（Sarah Ferguson）住在皇家小屋。2003年入住時，安德魯與英國皇家財產局簽下75年租約，每周付租金250英鎊，入住時預付了100萬英鎊。

報導指出，查理多次要求安德魯搬到較小的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），但全都遭到拒絕；浮若閣摩爾是哈利與梅根「脫英」前的住處。

然而根據租屋協議，安德魯有責任「修理、更新、維護、清潔」該宅邸，將其「保持良好狀態及在必要時重建」；協議還包括每五年對外牆重新粉刷兩層油漆，每七年重新裝修室內。據報安德魯已花費近700萬英鎊進行大規模翻修，但目前皇家小屋的狀況仍顯破敗。

去年有消息指出，安德魯已付不起每年40萬英鎊的維護費用，因此被告知必須搬離。消息人士告訴太陽報，除了這個理由外，查理三世還可以威脅砍掉每年給安德魯的400萬英鎊生活費。