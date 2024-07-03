沖繩駐日美軍頻爆性侵案 日本政府：另有3起未公布且獲不起訴

沖繩駐日美軍涉嫌的2起性侵案件6月接連曝光，日本內閣官房長官林芳正今天表示，除了這2起外，2023年以來另有3起類似案件同樣未公布，而這3起案件均獲不起訴處分。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩2023年12月及今年5月分別發生美軍士兵涉性暴力事件卻未公布，甚至日本中央政府也未通知沖繩縣政府。

林芳正今天在記者會上指出，除了上述這2起涉性侵案件外，另外同樣未公布的類似案件還有3起，發生時間點分別為2023年2月、2023年8月及今年1月。

林芳正表示，「對於美軍相關人士發生性犯罪感到極為遺憾。這造成當地居民極大不安，日本政府會在要求美方徹底防止刑案與事故發生同時，全力減輕當地負擔」。

沖繩縣知事玉城鄧尼今天前往東京，預計赴首相官邸及外務省等地，抗議日本政府的因應方式。

共同社中文網報導，根據沖繩縣警方刑事部長安里准7月1日在縣議會美軍基地相關特別委員會會議的答詢內容，2023年以來未公布的涉性侵案件總計5起。

搜查相關人士透露，新曝光的3起分別是美軍工作人員和陸戰隊員各1起「不同意性交」案件，及陸戰隊員的1起「強制性交」（後改稱不同意性交）案件，3起均未被起訴。沖繩縣警方表示，之前已經在縣議會特別委員會上報告。

沖繩縣警方一貫的做法是在每3個月左右召開1次的縣議會特別委員會會議，彙報涉案美軍相關人士的罪嫌與數量，但未說明犯嫌姓名、個案發生時間與內容等詳情。

安里7月1日回應6月曝光的2起案件時表示，未向媒體公開及通報沖繩縣政府方面的理由是「保護被害人隱私」及「考量到對審判影響所做判斷」。

沖繩縣警方1名幹部表示，「已經在特別委員會會議上報告，身為辦案機構已經妥當處理，也沒有隱瞞縣府的意圖」。

6月的2起案件均是經過沖繩當地媒體報導後而曝光，沖繩縣內也出現不滿聲音，批評日本政府外務省已接到美方聯絡卻未通報沖繩縣府。

這2起案例其中1起為1名駐沖繩美軍陸戰隊員今年5月因涉嫌欲性侵沖繩女性致被害人受傷，被沖繩警方依「不同意性交致傷」罪嫌逮捕，之後遭那霸地方檢察廳起訴。

另外1起是1名沖繩駐日美國空軍2023年涉嫌誘拐與性侵未滿16歲少女，今年3月被那霸地方檢察廳依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌起訴。