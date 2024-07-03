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冷戰以來首位…俄間諜罪羈押美記者 聯合國認定「任意拘留」侵犯人權

中央社／ 日內瓦2日綜合外電報導
聯合國專家小組在今天公布的調查結果中認定，美國記者格什科維奇因間諜罪在俄羅斯被拘留，是遭到「任意拘留」，侵犯了他的人權。 美聯社
聯合國專家小組在今天公布的調查結果中認定，美國記者格什科維奇因間諜罪在俄羅斯被拘留，是遭到「任意拘留」，侵犯了他的人權。 美聯社

聯合國專家小組在今天公布的調查結果中認定，美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）因間諜罪在俄羅斯被拘留，是遭到「任意拘留」，侵犯了他的人權

法新社報導，32歲的格什科維奇2023年3月前往葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）報導時被拘留，成為冷戰以來，首位因間諜罪在俄羅斯被捕的西方記者。

克里姆林宮並未提供這項間諜指控的公開證據，僅說他被「當場」逮捕，並為美國中央情報局（CIA）工作。華盛頓稱這些說法子虛烏有。

他的審判於上週展開，罪名是他和隸屬報社「華爾街日報」（Wall Street Journal）都否認的間諜指控。美國政府要求釋放他。

聯合國任意拘留問題工作小組在今天發布的3月裁決中表示：「剝奪格什科維奇的自由違反世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）第2條、第7條、第10條、第11條和第19條…是任意的。」

任意拘留問題工作小組指出，已詢問莫斯科當局為何逮捕格什科維奇，「遺憾的是並未收到俄羅斯聯邦政府的答覆」。

聲明寫道：「考慮到此案所有狀況，適當的補救措施是立即釋放格什科維奇先生，並根據國際法賦予他獲得賠償和其他補償的可執行權利。」

人權 俄羅斯 美國 聯合國 華爾街日報 間諜

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