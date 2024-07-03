日最高院認「舊優生保護法」違憲 4件國賠定讞、1件發回更審

日本過去有約1萬6500人被政府依「舊優生保護法」強制絕育，部分受害人從2018年起提出國賠訴訟。最高法院大法庭今天認定該法違憲，判決其中4件國賠定讞，另1件發回高院更審。

日本放送協會（NHK）報導，最高法院大法庭今天首度做出「舊優生保護法違反憲法」的判斷，因此二審判決獲國賠的4件訴訟已告定讞。

這是日本在二次大戰後，最高法院認定法律規定違憲的第13例。

富士新聞網報導，在舊優生保護法的年代，曾有約2萬5000人因身體障礙等理由接受絕育手術，其中約1萬6500人屬未獲當事人同意的強制絕育，部分受害人因此接連提出國賠訴訟。

有關最高法院大法庭審理的其中5件訴訟，5個高等法院在二審時都認為「舊優生保護法違憲」。

其中4個高院不認同受害人適用「除斥期間」，也就是只要「不法行為」經過20年就喪失請求賠償的權利，因此判決國家必須賠償。只有仙台高院認為適用「除斥期間」駁回原告國賠提訴。

最高法院大法庭今天判決同樣認為舊優生保護法違憲，因此針對上述原告在高院勝訴的4件訴訟，判決國家必須賠償，並撤銷仙台高院二審判決發回更審。

日本經濟新聞報導，日本從1948年施行舊優生保護法，直到1996年進行修法更名為「母體保護法」，並刪除絕育手術規定。

2018年，首度有受害人在仙台地方法院向國家提出損害賠償訴訟；2019年4月，日本政府實施救濟法，給予每位被害人一律320萬日圓補償。

2019年5月，仙台地院首度判決舊法違憲，但未同意國家賠償。

2022年2月，大阪高等法院首度做出命令國賠的司法判斷。

2024年7月3日，最高法院大法庭做出判決。

有關強制絕育手術，日本自2018年後共有39人在12處地方法院或地院支部提出訴訟，這些訴訟未來有可能沿襲最高法院大法庭今天所做判決。