英大選保守黨14年執政恐告終 蘇納克堅持戰到底

英國本週很可能會在大選後變天，在右翼保守黨（Conservative）執政14年後左轉回到中間立場，在野的工黨（Labour）可望上台。

法新社報導，選民將於明天上午7時（台灣時間下午2時）開始投票選出新一屆國會，工黨可望獲得壓倒性勝利，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）預計將因此當上首相，距離麥唐納（Ramsay MacDonald）成為英國史上第一位工黨首相，剛好100年。

英國著名政治民意調查專家柯蒂斯（John Curtice）昨天告訴英國廣播公司（BBC）：「在同一個地方遭遇兩次雷擊的可能性…比蘇納克（Rishi Sunak）繼續擔任首相的機率還要大。」

在多半平淡無奇的競選活動最後幾天，施凱爾和保守黨黨魁蘇納克在全國各地趴趴走，試圖贏得搖擺不定的選民支持。

然而，許多人似乎早已下定決心，除了工黨在過去兩年民調持續領先20個百分點是否會轉化為創紀錄的多數席次外，幾乎沒有其他關注點。

首相蘇納克昨天堅稱，他將「為爭取每一張選票戰到最後一刻」，希望能像英格蘭在2024年歐洲國家盃足球賽16強拚到最後勝出。

英格蘭6月30日在傷停補時階段踢平，並在延長賽進了致勝球，最後以2比1險勝斯洛伐克晉級8強。蘇納克隨後在社群媒體上寫道：「打到最後才知道勝負。」

身為英超兵工廠隊（Arsenal）忠實球迷的施凱爾61歲還在踢5人制足球，他也呼籲他的團隊堅持到終場哨響，他擔心有關工黨會贏得「絕對多數」的言論可能會影響投票率。