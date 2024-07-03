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涉嫌為中國情蒐 挪威男子出庭遭禁與外界溝通

中央社／ 奧斯陸2日綜合外電報導

1名挪威男子因涉嫌替中國從事間諜活動被逮，今天在奧斯陸（Oslo）出庭時遭法院下令審前羈押4週，且前2週必須隔離羈押，同時不得與外界溝通。

綜合路透社和法新社報導，挪威警察安全處（PST）並未公布這名男子的姓名，僅說他們是昨天在奧斯陸加勒穆恩機場（Oslo Gardermoen Airport）逮捕這名自中國返回奧斯陸的人士。

挪威警察安全處律師布隆（Thomas Blom）在閉門聽審後告訴媒體說：「我們昨天早上逮捕1名挪威公民，理由是他涉嫌從事所謂有利於中國的嚴重情報活動。」

至於嫌疑人提供哪些情資給中國，鑒於警方的調查工作還在早期階段，挪威安全部門尚未詳細說明。但布隆表示，這名嫌疑人曾「試圖」進行刺探工作，且有數個「資料攜帶設備」在當作本案證據上「關聯性特別重大」。

根據挪威媒體的報導，這名嫌疑人年約30多歲，在奧斯陸定居，且活躍於挪威執政工黨（Labour Party）地方分部的政治活動。

被捕男子的委任律師表示，他的委託人自稱清白，「拒絕接受他是中國間諜的指控」。

中國駐挪威大使館則婉拒對此案置評，但在電郵聲明中指出：「某些歐洲國家捏造、炒作所謂的『共諜案』，蓄意抹黑並詆毀中國。」

挪威安全部門曾在年度風險評估報告中，將中國和俄羅斯列為間諜活動的兩大威脅。

報告指出，中國威脅日增原因有三，一是中國和西方各國雙邊關係日益惡化，二是中國有意取得供應鏈更大控制權，三是中國對北極地區的興趣。

而傳出最新共諜案之際，挪威有關當局目前也正尋求擋下北極戰略要地斯瓦巴群島（Svalbardarchipelago）最後一塊私人土地的出售計畫，以免遭到中國收購。

根據代表賣方的律師說法，有一個中國團體有興趣收購這塊面積約60平方公里的領域。

挪威 間諜

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