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肯亞民眾反加稅闖國會後再掀抗議 怒嗆總統下台

中央社／ 奈洛比2日綜合外電報導
肯亞民眾反對加稅的抗議活動已造成至少39人死亡。 歐新社
肯亞民眾反對加稅的抗議活動已造成至少39人死亡。 歐新社

肯亞民眾反加稅流血示威蔓延，今天在首都奈洛比新一波反政府抗議中，民眾投擲石塊、掠劫商店，警察則動用催淚瓦斯來壓制暴力行為。

綜合路透社與法新社報導，今天的示威活動開始時氣氛熱烈，但隨後演變成暴力。在首都奈洛比（Nairobi）市中心商業區，警察戴著頭盔、手持盾牌與木棍衝向抗議群眾，催淚瓦斯彈在人群中引爆。

肯亞國家人權委員會（KNCHR）昨天表示，兩週抗議期間，已有39人死亡、361人受傷，其中最嚴重的暴力事件上月25日在奈洛比發生。KNCHR譴責當局對群眾使用武力「過當，以多欺少」。

肯亞總統魯托（William Ruto）面臨上台近兩年來最嚴重的危機，既要承受國際貨幣基金（IMF）等貸款機構要求削減赤字的壓力，又要面對因生活成本飆漲而陷入困境的老百姓。

年輕人的抗議運動沒有正式領導人，大多靠著社群媒體來號召，在網路上使用#RutoMustGo標籤；他們呼籲今天開始新一波的和平行動，並拒絕魯托的官民對話呼籲，即便是魯托已放棄了加稅提案。

在蒙巴薩市（Mombasa），抗議者沃多（MilanWaudo）告訴路透社說：「有人死在街上，他（魯托）卻只管談金錢。我們不是錢，我們是人。」

他說：「他必須關心百姓，如果他不關心，我們就不需要他坐在那個位置上。」

根據肯亞電視台播放的畫面，基蘇姆（Kisumu）、納庫魯（Nakuru）、卡賈多（Kajiado）、米戈里（Migori）、姆洛隆戈（Mlolongo ）和龍戈（Rongo）等地也有抗議活動發生。

社群媒體 肯亞 警察

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