北韓垃圾氣球算「軟性恐攻」！ 美智庫籲慎防放入不明粉末

26歲英國男子科霍（Liam Kehoe）6月和同事在皇家利物浦大學醫院外罷工，要求給予醫院傳送人員、清潔人員和供膳人員更好的薪資。這些人的薪資跟不上生活成本上漲的幅度，他們許多人稱自己以薪資維生。

2024-07-03 11:30