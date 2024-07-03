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俄羅斯超依賴中國！芬蘭總統：習近平一通電話就能結束烏俄戰爭

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
芬蘭總統史塔布2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的地步。法新社
芬蘭總統史塔布2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的地步。法新社

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的地步。

彭博資訊報導，史塔布2日在芬蘭首都赫爾辛基受訪時說，「現在俄羅斯很仰賴中國。中國國家主席習近平打一通電話，就能結束這場戰爭。」

史塔布還說，「如果他說，可以啟動和平談判了，俄羅斯只能被迫這樣做，俄方別無選擇。」

史塔布的言論反映出，烏克蘭盟友對中國被指支持俄羅斯戰爭愈發不滿，他們指控中國向俄國供應武器技術和零部件，並幫助俄羅斯繞過國際貿易限制。

習近平提及烏克蘭戰爭時，一再聲稱北京的立場中立，甚至批評俄羅斯襲擊平民、威脅動用核武。中國原則上反對國際制裁，稱只尊重聯合國支持的懲罰措施，並指控美國及其盟友向烏克蘭提供武器，助長戰爭。

對此，中國外交部未回覆置評要求。習近平和俄羅斯總統普亭預計3日在哈薩克參加上海合作組織峰會期間舉行會談。

俄羅斯 戰爭 烏克蘭

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