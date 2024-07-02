軍火大量消耗 以軍將領希望在加薩停火

紐約時報2日報導，以色列的高級將領希望在加薩走廊停火，哪怕此舉將讓武裝團體哈瑪斯暫時掌權。這個主張將擴大軍方與總理內唐亞胡的裂痕，內唐亞胡反對停火，因為這將讓哈瑪斯撐過這場戰爭。

根據紐時對6名前現任安全官員的採訪，以軍將領們認為，要讓大約120名仍被扣在加薩走廊的以色列人質獲釋，停火是最佳做法。同時，多位官員表示，以國經歷這場數十年來最漫長的戰爭後，進一步作戰的裝備不足，將領們也認為麾下部隊需要時間休整，以防和黎巴嫩真主黨的陸戰爆發。

官員表示，跟哈瑪斯休戰，也讓以國更容易和真主黨達成協議。真主黨已表明，除非以色列在加薩停戰，否則將繼續攻擊以色列北部。

報導指出，這些將領的態度，反映了幾個月來軍方想法的重大轉變，因為內唐亞胡愈來愈明確的拒絕表達或承諾戰後計劃。這項決定在加薩實質上造成權力真空，迫使軍方必須回頭，在已經清理了哈瑪斯武裝人員的加薩部分地區戰鬥。

胡拉塔（Eyal Hulata）擔任以色列國家安全顧問直到2023年上半年，且仍跟高級軍方官員定期對話。他說，「軍方全力支持人質協議和停火，他們相信，自己將來總是能夠回來，跟哈瑪斯交手」。

胡拉塔表示，以軍明白，在加薩停火更能與黎巴嫩降低緊張。同時，「他們擁有的彈藥、備件和能源都比以前更少，所以他們認為在加薩停火，可讓我們有更多時間準備，以防跟真主黨爆發更大的戰爭」。

目前還不清楚以軍領導階層私下如何向內唐亞胡表達他們的觀點，但他們已隱約的公開表達沮喪，以及總理對將領們的不滿。

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