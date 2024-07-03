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共軍武裝機器狗 美議員促防長報告

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
解放軍在柬埔寨軍事演習，測試裝備在機器狗上的自動步槍，畫面曝光引發美國國會關切。（美聯社）
解放軍在柬埔寨軍事演習，測試裝備在機器狗上的自動步槍，畫面曝光引發美國國會關切。（美聯社）

美國佛州共和黨聯邦眾議員布坎南接受福斯新聞網訪問時說，美中之間經濟、軍事領域較勁的下一個重點將是先進人工智慧（AI）科技，共軍AI武裝機器狗等新武器恐對美國造成國安威脅，他要求國防部長須對此提出報告。

美國軍事新聞網站「軍事時報」報導，根據大陸官媒報導影片截圖，中方日前與柬埔寨舉行聯合軍演時展示小狗造型的機器狗，這種AI機器狗配有自動步槍可以開火。

福斯新聞網報導，雖然無人機早就使用於戰爭當中，包括機器狗在內等新款武器仍然引起注意。布坎南說，美中在經濟與軍事領域的較勁，下一個重點將是先進AI科技。AI武裝機器狗的出現可能帶來改變遊戲規則的威脅，因此在國防授權法案十八項修正草案裡，增列條款要求國防部長必須提出報告。

布坎南指出，如果不注意世界上其他國家正在AI前線做些什麼，就可能失去在國際舞台上身為軍事強權的領先地位。而聲稱中方純粹只將這些設備使用於和平用途的任何人，「都是把頭埋在沙裡」。

根據軍事資訊網路雜誌「戰區」五月間報導，美軍陸戰隊特種作戰司令部有兩款類似的機器狗，目前在未透露地點負責巡邏維安。布坎南說，美國過去曾對類似的機器狗展開實驗，不過大陸機器狗配備武器，而且出現於聯合軍演當中，令人憂心。

眾院軍事委員會主席羅傑斯指出，布坎南的憂慮是合理的。他說，如果美國要維持領先，就要把軍武創新視為優先要務。

國防部 福斯 美國

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