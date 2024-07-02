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挪威稱逮捕一本國公民 涉嫌為中國從事間諜活動

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挪威媒體周二援引該國安全部門報導，一名挪威公民因涉嫌為中國從事間諜活動而被捕。據悉，負責國內安全的挪威警察保安局（簡稱PST）周一逮捕了這名嫌疑人，但並未透露此人具體身份。

挪威通訊社NTB報導稱，對這名嫌疑人的庭審於周二晚些時候在奧斯陸進行。被告代理律師迪特里希森（Marius Dietrichson）表示，他的委託人否認自己為中國從事間諜活動。

另據法新社援引挪威警察保安局發言人布羅姆（Thomas Blom）報導，這名嫌疑人是在周一乘飛機從中國飛回挪威之後，在奧斯陸國際機場被逮捕的。

嫌疑人為男性且很「有名」

布羅姆拒絕提供更多訊息，他強調案件調查還處於初始階段，只是透露嫌疑人為男性且相當「有名」。目前因涉嫌從事有關國家機密的嚴重間諜行動而被拘留四個星期。

「這涉及國家安全」，布羅姆表示。「我們相信他所掌握的訊息是提供給中國情報機構的」，這位發言人沒有指明是中國的哪一個部門。此人如果被判有罪，將會面臨最高10年的監禁。

挪威警察保安局在其年度威脅評估報告中指出，中國「在2024年將會是重大情報威脅」。

今年2月份發布的這份評估報告指出：「這部分是因為中國和西方之間關係惡化，中國渴望對供應鏈加強控制，並且在北極地區佔據一席之地。」

挪威方面過去也曾發現過其它可疑的外國情報活動。2022年，該國逮捕了一名在特羅瑟姆的挪威北極圈大學（Arctic University of Norway）擔任講師的學者。此人是以巴西公民的身份進入挪威，涉嫌為俄羅斯的一家情報機構從事間諜活動。

此人化名何塞．亞希斯．加馬里亞（Jose Assis Giammaria），後來證實真名為米哈伊爾．米庫辛（Mikhail Mikushin）。他於2021年抵達挪威，目前法院尚未確定其庭審日期。俄羅斯和挪威之間擁有198公里的邊界線。

（美聯社、法新社）

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挪威 間諜

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