中國大陸與澳紐分別捐贈大樓機場 爭奪太平洋島國影響力

中國最近捐贈包含總統府在內的建築群給太平洋島國萬那杜，澳洲及紐西蘭則在鄰近的索羅門群島啟用一座斥資5500萬澳元升級的簡易機場，以爭奪在太平洋島國地區的影響力。

路透社報導，中國全國政協副主席胡春華昨天在萬那杜（Vanuatu）首都維拉港（Port Vila）出席一場儀式，將中方建造的總統辦公室、財政部和外交部大樓移交給萬那杜。

據報導，萬那杜在經過10年的基礎建設後，中國成為了萬那杜最大的外債債權國，而澳洲則是萬那杜的最大援助國。

法新社報導，萬那杜對中國負債累累。根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute），萬那杜約有40%外債是積欠中國進出口銀行。

據報導，中國資助了萬那杜全國一大部分重大基礎設施升級，這是北京與西方競爭對手日益激烈爭奪區域影響力的一環。

另一方面，紐西蘭外交部長皮特斯（WinstonPeters）今天在索羅門群島（Solomon Islands），將紐西蘭及澳洲資助5500萬澳元針對一座簡易機場進行升級後移交給索國，這座機場位於索國西部省（WesternProvince）。

索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）也出席這場移交儀式；他上週才造訪澳洲，是擔任總理以來首度出訪，預計很快將訪問中國。