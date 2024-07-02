荷蘭新內閣上任 極右派掌經貿移民等5部會

荷蘭新內閣今向國王宣誓就職，在這個首度由極右派主導的聯合政府中，極右的自由黨取得經濟部、對外貿易發展部、庇護暨移民部、基礎建設部、公共建康部等5部會。

根據荷蘭國家廣播基金會（NOS）新聞網報導，新總理史庫夫（Dick Schoof）帶領16位部長和13位國務秘書組成的新政府今天上任。這次組閣自去年11月國會改選後花了223天，並未打破前任總理呂特（Mark Rutte）上次的299天記錄。

67歲無黨籍的史庫夫是前任情報與安全總局（AIVD）局長，他在極右派的自由黨（PVV）主席懷爾德斯（Geert Wilders）表明不出任總理下而出線。

自由黨在改選後首度成為最大黨，邀請中間偏右的自由民主黨（VVD）、選前不久才創黨的「新社會契約」（NSC）和「農民公民運動」（BBB）進行四黨聯合執政協商。

除了自由黨人出任前述5個部長和4個國務秘書職位，自由民主黨則取得氣候、財政、國防、司法4個部長和3位國務秘書。

其中，37歲的新國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）是內閣最年輕部長，今年5月中共對台軍事演習時，他在眾議院提出動議案，籲請荷蘭政府聯合歐盟成員國及理念相近的歐洲國家共同維護台海現狀、加強與台灣合作。

此外，新社會契約黨出任教育、外交、內政、社會事務4個部長和3位國務秘書；農民黨取得農業部和公共住宅部和3位國務秘書。

去年7月呂特因政府內部對難民庇護政策的分歧而辭職，導致國會重新改選。主張嚴格管制難民、移民的自由黨因此成為最大黨。