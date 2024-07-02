菲控中共在南海行徑具侵略性 教廷籲和平化解爭端

菲律賓海軍高階軍官今天表示，中國海警上月以近代史上「最具侵略性」的行動，對付駛向南海爭議島礁執行例行運補任務的菲律賓船隻；教廷則呼籲中菲兩國和平解決歧見。

路透社報導，菲律賓海軍發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）少將談及南海爭端時指稱，中國海警的行徑分明是「蓄意、有預謀及升高事態」。

此前菲國軍方表示，6月17日菲船向駐守在仁愛暗沙的官兵執行運補任務期間，遭中國海警「蓄意高速撞擊」，一名菲國海軍人員因此而受重傷。

中國駁斥菲方的說法並指出，中國海警採取的行動合法而且無可非議。

崔尼代告訴記者：「這是中共侵略代理者歷來在南海所採取的最具侵略性行動。」他所指的是6月17日發生在南海的衝撞事件。

菲律賓外交部則指出，菲國已告訴中方，菲方將「持續不懈」保護自身在南海的利益，維護自身主權、主權權利及管轄權。

此外，菲律賓外交部提及，外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）與中國副外長陳曉東「進行了坦誠和建設性的討論」。菲國外交部未具體說明兩人談話內容。

菲律賓外交部指稱：「雙方在制定管理海上局勢的措施方面取得實質性進展，但仍然存在重大分歧。雙方同意繼續討論，以找到彼此都能接受的問題解決方案。」

此外，梵蒂岡今天呼籲和平化解衝突，包括中菲之間的緊張。當前兩國正設法化解南海爭端。

教廷外長蓋拉格（Archbishop Paul Richard Gallagher）造訪馬尼拉時表示，務必竭盡所能和平化解任何歧見。這是教廷與天主教信眾占多數的菲律賓建交約75年來，梵蒂岡的外長首次到訪。

他和菲律賓外長共同出席記者會表示：「我們期盼衝突的各當事方遵守國際法。」

蓋拉格的到訪正值北京與馬尼拉當局磋商，以化解兩國在南海的緊張。菲國外長馬納羅（EnriqueManalo）則表示，期盼雙方的磋商促成建立信心機制，管控緊張情勢。