快訊

「天選之人」確診新冠肺炎超崩潰！他曝關鍵4大症狀：整個人半死不活

梨泰院踩踏事件爆料發酵…逾93萬人連署彈劾尹錫悅 總統辦公室：不可能成功

中央社／ 首爾2日專電
南韓總統尹錫悅。路透社
南韓總統尹錫悅。路透社

南韓國會請願網站上要求彈劾總統尹錫悅的連署人數12天內突破93萬人，南韓總統辦公室今天表示，若無明確違法情事，實際上不可能彈劾，並批評政治性彈劾影響國政運作。

南韓國會的請願網站6月20日出現要求即刻彈劾尹錫悅的連署請願，發起連署者列出5大彈劾理由，指控尹錫悅「干涉陸戰隊士兵溺死案調查」、「第一夫人涉貪」、「造成兩韓局勢緊張」、「親日政策」及「未阻止日本排放氚水」

南韓總統辦公室官員今天與媒體談及近日連署人數急速上升的總統彈劾案請願時提到，「現在的狀況似乎是基於政治意圖，持續提及彈劾，無法好好進行國政運作」。

這項請願3天內就達到5萬人連署的同意門檻，已提交國會法制司法委員會，但因仍在連署期間，參與人數至今持續增加，尤其在前南韓國會議長金振杓出版回憶錄中提及尹錫悅曾提出梨泰院踩踏事件作假可能性後，網站湧入大量民眾連署，至今天下午累計近94萬人。

金振杓27日公開的回憶錄中提到，他在2022年發生梨泰院踩踏事件後，曾在一場活動上與尹錫悅獨處，當時他向尹錫悅表示，在野黨憂心若行政安全部長李祥敏不請辭負責，可能影響2023年度預算案處理；而尹錫悅回覆稱，此事件仍有許多疑點，還無法下任何決定。

金振杓聲稱，在他追問下，尹錫悅表示梨泰院事件無法排除由特定勢力誘導造成的可能性，意指事件是人為故意造成。總統辦公室隨即否認這項指控，堅稱尹錫悅從未說過這種話，譴責金振杓歪曲兩人談話內容。

南韓 尹錫悅 彈劾案 梨泰院

延伸閱讀

尹錫悅怒批北韓「卑鄙挑釁」！誓言不會袖手旁觀

撕破臉！南韓總統尹錫悅批准中止韓朝軍事協議全部條款效力

南韓要挖石油！外海油氣藏量估達140億桶

糞便之後續投垃圾！北韓再送600顆氣球 南韓總統尹錫悅急召國安會議

相關新聞

北韓成功試射新型導彈？南韓軍方揪2點質疑是謊言

朝鮮中央通訊社（KCNA）宣稱，這枚名為「火星炮-11Da-4.5」的導彈能夠攜帶4.5噸級的超大型彈頭。報導指出，試射是在導彈頂部裝載了模擬重型彈頭的情況下進行的，旨在驗證其在最大射程500公裡（310英裡）和最小射程90公裡（55英裡）範圍內的飛行穩定性和命中精度。...

梨泰院踩踏事件爆料發酵…逾93萬人連署彈劾尹錫悅 總統辦公室：不可能成功

韓國國會請願網站上要求彈劾總統尹錫悅的連署人數12天內突破93萬人，韓國總統辦公室今天表示，若無明確違法情事，實際上不可...

持刀狂砍母子、蹂躪屍體後竟亂掰故事主張無罪 日本強盜殺人犯被判死

日本大分縣宇佐市4年前發生強盜殺人事件，現年39歲的佐藤翔一被控闖入民宅，殺害一對母子並盜取現金8萬多日圓。他提出自己是...

印中關係低迷 莫迪不出席上合峰會

印度外交部今天宣布，外交部長蘇杰生將代表印度參加上海合作組織峰會，意味著印度總理莫迪將不會與中國國家主席習近平實體會面。...

日相岸田將表態助東協建再生能源電網 對抗中國大陸

日媒報導，日本首相岸田文雄預計7月5日演講時，表明日本政府將在東南亞國家協會（ASEAN）建構廣域電網方面提供協助，對抗...

水深到脖子…緬甸北部大雨釀洪災數千人受困 電力中斷

當地居民和媒體指出，緬甸北部洪水導致數以千計人受困家中，電力和電話線中斷。國家氣象局示警，還會降下更多大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。