持刀狂砍母子、蹂躪屍體後竟亂掰故事主張無罪 日本強盜殺人犯被判死

日本大分縣宇佐市4年前發生強盜殺人事件，現年39歲的佐藤翔一被控闖入民宅，殺害一對母子並盜取現金8萬多日圓。他提出自己是意外捲入這起案件的解釋，但遭批完全不合理。大分地方法院今天駁回佐藤的無罪主張，判處他死刑。

日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，在公司擔任職員的佐藤涉嫌於2020年闖入位於宇佐市安心院町的一處民宅，殺害當時在家的79歲女性以及她的51歲長子，盜取現金8萬多日圓（約新台幣1萬6000元），被依強盜殺人等罪名起訴，並求處死刑。

在先前的審判中，檢方以被告「具有強烈的殺人意圖，應受到社會的強烈譴責」為由，對被告求處死刑。佐藤一直表示「我不是兇手」，稱犯罪是第三人所為，主張無罪。

大分地方法院裁判長辛島靖崇今天駁回被告的無罪主張，依照檢方的請求判處他死刑。他表示，「從相關證據來看，我們可以強有力地推斷被告就是兇手，沒有任何合理懷疑的餘地」。

佐藤被控於2020年2月2日晚間，在安心院町的民宅以菜刀、錐子、剪刀等兇器殺害79歲的山名高子以及她51歲的兒子山名博之，搶奪現金8萬8000日圓。

驗屍發現，兩名被害者身上各有50多處傷口，死因爲失血過多。山名博之被發現時，後腦勺上還插著一根木筷。參與解剖的法醫專家在法庭上表示，「部分傷口為死後造成」，顯示兇手在2人身亡後仍繼續攻擊，現場十分慘烈。

檢方表示，在被告佐藤的汽車後備箱發現血跡，經檢驗與受害人DNA一致，犯罪現場也發現很可能是被告的腳印。另外，佐藤疑似在犯案時穿著的毛衣，被他拿去自助洗衣店清洗後，丟到垃圾場。

辯方則主張佐藤無罪，只是「被捲入了這起事件」。辯方律師聲稱，被告在事發當天和3名自稱是YouTuber的蒙面男子約好碰面，讓其中一名頭戴白色職業摔角手面具的男子搭了便車，送男子到案發現附近後，佐藤獨自留在車上等待。

不過，男子回到車上後，表示遇到交通事故沒辦法繼續拍片，還拿了一個垃圾袋，裡面裝有沾了血的運動鞋和衣服，拜託佐藤幫忙處理，佐藤於是拿到自助洗衣店清洗。辯方主張犯案者是這3名YouTuber。

針對佐藤的手機出現「抓捕殺人犯」的檢索記錄，律師則辯稱，「因為佐藤和摔角男一起出現在案發現場附近，擔心會被誤抓而感到不安，所以才上網查詢」。

檢方則表示，被告聲稱的3人根本不存在，全是他編造的故事。佐藤不記得3人的名字，或是他們經營的頻道名稱，也完全沒有交換聯絡方式，他的說法完全不合理。

裁判長辛島靖崇在下午3時舉行的量刑聽證會上表示，「被告被認定為兇手，沒有任何合理懷疑的餘地」。

辛島靖崇表示，「這是一場具有極強殺意的殘酷襲擊，被告奪走兩個無辜之人的性命，事後試圖隱匿罪證，並在法庭上提出不合理的辯解，顯示他毫無悔意，沒有任何可酌情量刑之處」，決定判處被告死刑。辯方預計於今天提起上訴。