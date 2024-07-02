北韓成功試射新型導彈？南韓軍方揪2點質疑是謊言

朝鮮中央通訊社（KCNA）宣稱，這枚名為「火星炮-11Da-4.5」的導彈能夠攜帶4.5噸級的超大型彈頭。報導指出，試射是在導彈頂部裝載了模擬重型彈頭的情況下進行的，旨在驗證其在最大射程500公里（310英里）和最小射程90公里（55英里）範圍內的飛行穩定性和命中精度。

朝鮮中央通訊社補充說，本月還將再次試射該導彈，以驗證其在250公里中程範圍內的飛行特性、命中精度和爆炸威力。

南韓表示懷疑

然而，南韓軍方對此表示懷疑，認為平壤宣稱的成功測試可能是「謊言」。韓國聯合參謀本部發言人李成俊（Lee Sung-jun）指出，其中一枚導彈在飛行早期階段似乎失敗，軌跡顯示可能在北韓上空發生了中途爆炸，導致碎片落在國內。

李成俊還提到，在內陸進行試射非常罕見，聲稱他們成功進行了這種發射可能是假的。首爾的韓國統一研究院高級分析師洪敏表示，朝鮮中央通訊社將該武器描述為攜帶「超大型彈頭」，故意省略了「核」字眼。儘管如此，洪敏認為：由於該導彈有能力攜帶核彈頭，所以可以被視為核武器。

這次試射是在金正恩政權譴責韓、美、日三國最新聯合軍演為「亞洲版北約」並警告將有「致命後果」之後進行的。

南北韓關係處於多年來的最低點，北韓不斷進行武器試驗，同時用裝滿垃圾的氣球「轟炸」南韓。平壤稱這些導彈是對南韓活動人士向北方發送反政權宣傳傳單氣球的報復。

南韓軍方對北韓的頻繁發射做出了回應，全面暫停了一項緩解緊張局勢的軍事條約，並短暫恢復了宣傳喇叭廣播。

南韓發射約140發炮彈

周二，南韓軍方宣布在靠近北方邊境的炮兵靶場恢復實彈演習，在距離軍事分界線（MDL）五公里範圍內，南韓部隊使用K9和K105A1自行榴彈炮發射了約140發炮彈。這是2018年南北雙方自簽署《9.19軍事協議》後，時隔近6年南韓再次在邊境地區進行炮擊訓練。

上周，南韓海軍陸戰隊也在西部韓朝邊界附近的島嶼上恢復了實彈演習，也是2018年相關協議簽署後的首次。

南韓還對北韓與其孤立的鄰國俄羅斯關係升溫表示擔憂。北韓被指控違反軍備控制措施，向俄羅斯提供武器以用於其在烏克蘭的戰爭。上個月，俄羅斯總統普亭在平壤與金正恩舉行峰會，顯示了兩國的團結。

南韓軍方發言人李成俊表示，北韓在其最新導彈試射中可能使用了現有的導彈，而不是所聲稱的新導彈。北韓未公開試射的照片，這增加了外界對其試射失敗的猜測。

專家指出，如果北韓確實成功命中地面目標，他們很可能已經像以往一樣公開相關圖片以炫耀其成就。

自2022年以來，北韓加快了武器測試活動，旨在擴大其能夠打擊美國本土、南韓和日本關鍵地點的核武器庫。新測試導彈的射程表明其目標是南韓。

周一的導彈試射發生在北韓誓言對韓、美、日的新軍事演習進行「攻勢和壓倒性」回應的一天之後。

南北韓之間的緊張局勢不斷升級，各方在軍事和政治上的博弈愈演愈烈。六天前，北韓發射了一種新型多彈頭導彈，這是首次已知的試驗這種旨在穿透對手導彈防御系統的武器。北韓聲稱發射成功，但南韓對此表示懷疑，認為這是北韓掩蓋失敗發射的欺騙手段。

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