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柬埔寨環保人士遭控密謀行動 遭判6至8年監禁

中央社／ 金邊2日綜合外電報導

柬埔寨法院今天以密謀行動罪名，分別判決10名環保倡議人士6至8年有期徒刑。這是柬埔寨當局打壓國內綠色環保倡議的最新法律行動。

法新社報導，隸屬於柬國環保行動主義（activism）組織「大自然」（Mother Nature）的10名倡議人士否認犯下上述罪名，並抨擊這項判決是出於政治動機。他們是因在2012年到2021年間參與「大自然」的倡議行動而遭指控。

柬埔寨促進及保護人權聯盟（LICADHO）營運總監翁山阿特（Am Sam Ath）告訴法新社，這些活動人士分別遭法院判處6年至8年不等的監禁。

他表示，其中3人因密謀反抗政府和侮辱君主遭判8年徒刑，包括「大自然」共同創辦人、西班牙籍的龔薩雷茲-戴維森（Alejandro Gonzalez-Davidson）。他曾於2015年遭柬國驅逐出境，另外7人則因密謀罪名被判處6年徒刑。

據法新社記者，其中6名被告缺席判決，出席的4人則遭法庭外的員警帶離。

「人權觀察」（Human Rights Watch）上月譴責，本案顯示柬埔寨當局「企圖箝制對政府政策的批評」。

人權觀察表示，「大自然」逾10年前就開始採取行動，反對破壞性基礎建設，也揭發了柬國自然資源管理部門的貪腐弊端。

這個環保組織曾揭發金邊（Phnom Penh）地區湖泊遭填湖造地，以及國內各地非法砍伐、自然資源遭破壞等情事。

據環保智庫「世界資源研究所」（World Resources　Institute），在2001年至2015年之間，柬國高達1/3原生林遭到砍伐，森林覆蓋面積流失速度較全球其他地區更快。該國的原生林不僅以生物多樣性著稱，也是重要的碳匯（carbon sink，指可累積、儲存二氧化碳的生態系統）。

人權 柬埔寨

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