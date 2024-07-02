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報告：菲律賓及印尼對煤炭依賴程度增加

中央社／ 曼谷1日綜合外電報導

根據氣候與能源智庫Ember最新發布的一份報告，菲律賓印尼兩國的燃煤發電占比越來越高，增加再生能源發電量的速度卻沒有跟上。

法新社報導，儘管有一項為幫助雅加達當局擺脫化石燃料、價值200億美元的國際協議，印尼對煤炭的依賴仍不斷增加。

由於煤炭會產生大量碳排，是加速氣候暖化的主要原因，許多主要經濟體已承諾逐步汰除這種燃料。

總部位於倫敦的智庫Ember指出，去年印尼的燃煤發電占比小幅上升，達到創紀錄的61.8%；與此同時，菲律賓的煤炭使用量成長近3%，來到61.9%。

印尼是世界上人口第4多的國家，也是東南亞最大經濟體。

這項增長是因為煤炭被兩國用來滿足不斷增長的需求，不過在菲律賓，燃煤發電的成長超過增加的需求。

Ember表示，這是因為燃煤發電還被用來補上生質能及天然氣等其他發電來源產量的下降。

Ember指出，這兩國風能和太陽能的占比落後於東南亞其他國家。在這個地區，風能和太陽能這兩種再生能源平均占發電量的4.4%，但在菲律賓僅占3.2%，在印尼僅占0.3%。

雖然印尼透過水力發電生產再生能源，但或許受到乾旱影響，水力發電量占比去年下降了10%。

Ember警告：「整體而言，印尼和菲律賓是東南亞最依賴煤炭的國家，而且他們對煤炭的依賴正快速成長。」

Ember表示，印尼去年首次超越南韓，成為世界第5大燃煤發電國。

菲律賓的目標是在2030年底前，將再生能源占比提高到發電量的35%，印尼則致力於在同年達到44%。

國際能源總署（International Energy Agency, IEA）表示，要在本世紀中達到淨零排放，必須在2040年底前停止所有不搭配碳捕捉技術的燃煤發電。

再生能源 印尼 菲律賓

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