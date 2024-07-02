快訊

剛清完又坍！蘇花公路土石渲洩畫面曝光 延至明下午搶通

雨彈升級！新北市雷雨續炸1小時 16縣市豪大雨特報下到晚上

被控性侵未成年少女！黃子佼出庭日神隱律師代請假 檢擇日再傳

衛星影像曝中國大陸在古巴竊聽站數量增 新據點距美軍基地僅112公里

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國智庫公布衛星圖像指出，中國大陸出資在古巴建設的竊聽站數量有所增加，包含此前從未曝光的新據點艾爾薩勞，距離美國關達那摩海軍基地僅112公里。圖為美國關達那摩海軍基地。美聯社
美國智庫公布衛星圖像指出，中國大陸出資在古巴建設的竊聽站數量有所增加，包含此前從未曝光的新據點艾爾薩勞，距離美國關達那摩海軍基地僅112公里。圖為美國關達那摩海軍基地。美聯社

華爾街日報報導，美國智庫公布衛星圖像指出，中國出資在古巴建設的竊聽站數量有所增加，包含此前從未曝光的新據點艾爾薩勞（El Salao），距離美國在關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地僅70英里（約112公里）。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）分析數年衛星影像圖發現，古巴近年大幅升級與擴建電子訊號竊聽設施，同時定位出貝胡卡爾（Bejucal）、瓦傑依（Wajay）、卡拉巴札（Calabazar）與艾爾薩勞均設有竊聽站。

而位在艾爾薩勞這個正在興建竊聽站且過去從未曝光的據點，距離美國關達那摩海軍基地僅70英里。

華爾街日報去年曾報導，中國與古巴協議深化防禦與情報交流，包括設立聯合軍事訓練設施與電子訊號竊聽設施；而根據若干美國官員，當時兩國已經合作展開竊聽，但並未透露具體地點。

前官員與分析員憂心，中國利用古巴接近美國東南部的地利之便，截獲由美軍基地、太空發射設施與軍事暨商務船運等機密電子情資。

佛州國際大學（Florida International University）中國–拉丁美洲關係專家賴薩魯斯（Leland Lazarus）談到，中國「可能藉由在島上的電子通訊網路監視美國公民」。

雖然CSIS描述的部分地點此前已確定是竊聽站，但文中公布衛星圖像提供關於竊聽站能力增長，以及和中國關聯的新細節。

報告指出，在靠近古巴首都哈瓦那的貝胡卡爾與卡拉巴札竊聽站，設有大型碟型天線，似乎是用於監視衛星及衛星通訊。儘管古巴沒有任何衛星，但對擁有大量太空計畫的中國而言大有用處。

如今，國際社會愈加擔心加勒比海地區和拉丁美洲等地淪為強國軍事角力場。

華府幾十年來極力阻止對手在這些地區取得軍事或經濟優勢。不過中國正在祕魯太平洋沿岸建造大型港口；俄羅斯最近向古巴派駐護衛艦，以及有能力發射「口徑巡弋飛彈」的核動力潛艦。

美國情報單位今年2月公布年度威脅評估，首度指出中國企圖在古巴建立軍事設施，但並未提出更多細節。

古巴 海軍 美國公民 美軍 華府 衛星通訊

延伸閱讀

北韓化肥短缺 金正恩下令每人上繳22磅糞便

衛星空拍圖曝光！中共解放軍模擬襲擊美軍航母

相關新聞

衛星影像曝中國大陸在古巴竊聽站數量增 新據點距美軍基地僅112公里

華爾街日報報導，美國智庫公布衛星圖像指出，中國出資在古巴建設的竊聽站數量有所增加，包含此前從未曝光的新據點艾爾薩勞（El...

南韓首爾9死車禍死者身分曝！肇事駕駛擁40年開公車經驗

南韓首爾市中心1日晚間發生汽車衝撞人群事件，造成多名行人死傷，至少9人死亡、4人受傷，如今死者身分曝光，包括4名銀行員和...

北韓化肥短缺 金正恩下令每人上繳22磅糞便

南韓統一部1日表示，平壤已捨棄原本慣用的中國衛星，改用俄羅斯衛星來傳輸北韓國家電視台的廣播訊號。此舉對首爾政府機關和媒體...

沖繩那霸機場發現6可疑行李 防爆小組確認無爆裂物

日本沖繩縣那霸機場國際線航廈3樓大廳，昨天晚間8時左右被保全人員發現6件可疑行李並通報警方，待防爆小組到場處理後，確認這...

取消煽動叛國罪、增加性騷罰則…印度執行新刑法 引發人權質疑

莫迪政府在國會優勢減少，要透過修法擴權？印度1日宣布將執行新的刑法修正案，將取消煽動叛國罪、增加性騷擾罰則與嫌犯拘留天數至60天，但由於取消雞姦犯罪條文，加上增加拘留天數...

澳洲雪梨大學爆持刀傷人！22歲男傷勢嚴重 警方逮捕14歲犯嫌

澳洲警方表示，雪梨大學（University of Sydney）今天上午發生學生持刀傷人事件，警方封鎖校內大樓，並逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。