日本自衛隊10年來重心西傾 擴大聯合訓練對象

日本自衛隊為了對不穩定的東亞地區安全保障環境做好準備，10年來將防衛重心朝西南方傾斜，除了沖繩縣內自衛隊設施數量增加4成，也擴大聯合訓練合作對象。

日本經濟新聞報導，過去10年間，日本在陸海空各領域不斷展開聯合訓練的合作對象，從美國擴及歐洲與東南亞。

海上自衛隊6月27日首度對媒體公開「海上作戰中心」內部景象，該中心位於神奈川縣橫須賀市，集合海上自衛隊主要部隊的6個司令部，24小時全天候運作。

位於地下的作戰室內設置巨幅螢幕，顯示出沖繩縣、中國及台灣周邊船隻位置情報的示意圖，且作戰室正中央也有一幅繪有台灣、日本先島群島及部分中國大陸的地圖。

儘管是指揮在中東亞丁灣等海內外部隊的司令部，但呈現出意識到台灣與沖繩的內容，也可以說是向在東海威嚇行動鮮明的中國軍方發出的訊息。

日本首相岸田文雄2022年底曾在記者會上表明，日本面對周邊安保環境所做準備仍然不足。

而自衛隊這10年來致力鞏固西南方面的防衛，畢竟日本最西邊的與那國島離台灣不過約110公里，對中國將在數年內武力統一台灣的憂慮持續增強。

根據沖繩縣的資料，自衛隊位於當地的設施，從2013年3月的39處增加到2023年3月底時的57處。防衛省這段期間分別在2016年、2019年及2023年，於與那國島、宮古島及石垣島上開設陸上自衛隊駐屯地。

防衛省今年更首度在沖繩本島上部署陸基反艦飛彈部隊，並檢討未來延伸陸基反艦飛彈射程，擁有可攻擊敵基地的「反擊能力」。位於沖繩的陸上自衛隊第15旅團，也將在2027年度前擴大規模。

日本政府強化西南方面防衛的另一項重點，就是跟他國舉行的聯合演習。

海上及航空自衛隊到今年8月前，都在美國夏威夷海域參加美國主辦的多國海上訓練「環太平洋軍事演習」（RIMPAC），今年共有29國參與。

日本防衛白皮書指出，日本2013年度參與近20次多國間聯合訓練，到了2022年度時已倍增到43次。

跟海外的防衛交流被視為提升自衛隊能力的捷徑，跟盟國的美國與印度太平洋地區軍方活動的話，可以明確日本在發生事態時所擔任的角色。

在防衛領域增加同時，防衛省也為慢性人手不足所苦惱。陸海空自衛隊加總編制員額約24萬7000人，在編現比約92%的情況下，實際員額不足約2萬人。

防衛省討論確保自衛官人才的專家學者會議，曾在2023年7月彙整報告書示警，「就算擁有精良裝備，如果無法持續確保人才就無法發揮防衛能力」，建議創設新制度提升自衛官待遇等事項。

前統合幕僚長折木良一說，「現在已經成為現實中面對眼前嚴峻任務的時代」，包括網路及無人機等技術面的變化速度也非常快，「應該善用退役人員與民間力量，共同肩負防衛重任」。