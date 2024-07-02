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執政黨優勢不再！專家揭青年選票成關鍵 蒙古將組聯合內閣

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】蒙古人民黨最近在選舉取得過半優勢，但為了擴大青年選票，很可能與小黨共享權力！蒙古人民黨在國家大呼拉爾（國會）126席中獲得68席，反對黨民主黨獲得42席，執政黨比起2020年選舉的優勢減少。專家分析，蒙古年輕人在選舉中扮演關鍵角色，讓執政黨這次沒贏那麼多。

大黨有意聯合內閣

根據《美聯社》報導，蒙古經過8年一黨獨大後，在2024年選舉將迎來兩黨制的國會。在大呼拉爾席次從76席擴增到128席下，執政黨民蒙古人民黨雖仍可延續執政，但席次占比卻從81.5%下降到53.9%，剩下席次則由民主黨獲得42席，還有幾個小黨瓜分其餘16席。

蒙古各黨都在選委會公布席次分布後都表示接受結果，並進行宣誓。過去8年，蒙古人民黨都是一黨獨大的統治，而這次人民黨打算與民主黨或贏得8席的小黨HUN組成聯合內閣，並且會讓參與聯合政府的小黨擔任部分內閣成員。

大國中的小民主

2012至2016年，蒙古也曾發生聯合內閣的狀況，而經過人民黨8年執政，蒙古民眾雖仍有一定程度肯定，但比起過去更希望有制衡的力量，也讓民主黨在2024年能獲得一定席次。蒙古專家托羅卡表示，蒙古目前多數選民由年輕人組成，未來政黨的改革與社會政策也會以爭取青年選票為主要目標。

另外，從政的新人也可以發揮更大的影響力推動改革。蒙古自1990年代（第三波民主化）從共產黨專政轉型為民主國家。與許多東歐後共產國家類似，蒙古也採取半總統制的轉型，有人民直選的總統與大呼拉爾選出的總理。

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