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加拿大國慶 台裔移民靠創意活力推動國民外交

中央社／ 溫哥華1日專電

7月1日加拿大國慶日，台裔移民用生動多元的方式慶祝加拿大生日，無論是透過工作或生活，都體現台灣人的創意和活力，也成功推動了國民外交。

卑詩省列治文市的史蒂夫斯頓鮭魚節（StevestonSalmon Festival）是當地知名的國慶活動之一，已有近80年歷史。台裔企業家楊秀偉今天率領禾寶藍（Herbaland）員工參加大遊行活動，藍色的巨熊寶寶成了遊行隊伍中的亮點，一舉獲得花車遊行企業組冠軍殊榮。

楊秀偉對中央社表示，公司上上下下都喜出望外，真是最好的國慶禮物。

楊秀偉創辦的禾寶藍公司已站穩加拿大最大的維生素機能性軟糖廠商，於國慶日前夕又推出新品「楓糖軟糖Oh My! Canada Gummies」，在遊行現場免費發送數萬包給民眾。

楊秀偉說，楓糖軟糖是與魁北克一家楓糖漿農場合作，100%加拿大楓糖製作，在加拿大157歲生日時推出這款軟糖，希望所有人甜甜蜜蜜地共享加拿大的健康美好。她也說，這款軟糖未上市前已獲很多國家訂單，預計很快也能在台灣販售。

在列治文開設美甲店的台裔移民王紫玲則應景地設計了有加拿大元素的美甲，深獲客人喜愛。她對中央社說：「加拿大是多元國家，可以透過美甲彩繪呈現不同族裔文化感。」

更多台裔社團和個人則在國慶期間投入社區服務，成功擔負起國民外交的工作。例如100多名慈濟志工在大溫哥華地區5個城市舉行掃街活動，沿途獲得許多民眾敬佩讚賞。

北一女校友會、台加文化協會和卑詩台灣商會等組織則積極投入台加藝文節和其他公益活動，令加拿大政府官員豎起大拇指說讚。僑務委員張理瑲受邀參加美國駐溫哥華領事館舉行的美國國慶晚宴，成為台加美關係融合的代言人。

張理瑲對中央社說：「台灣、加拿大和美國都是理念相近的夥伴，能為此三邊關係盡一份心力感到光榮。越來越多主流社會認可台灣社區的貢獻努力，這是所有台裔移民要感到驕傲的。」(編輯：韋樞)

加拿大 國慶 移民

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