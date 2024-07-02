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南韓首爾9死車禍死者身分曝！肇事駕駛擁40年開公車經驗

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓首爾1日晚間爆嚴重車禍，釀成9死4傷悲劇。路透
南韓首爾1日晚間爆嚴重車禍，釀成9死4傷悲劇。路透

南韓首爾市中心1日晚間發生汽車衝撞人群事件，造成多名行人死傷，至少9人死亡、4人受傷，如今死者身分曝光，包括4名銀行員和2名首爾市政府員工，另外肇事的68歲汽車駕駛則是擁有40年資歷的公車司機。

事件發生於1日晚間9點28分左右，一名68歲男子載著妻子駕駛捷尼賽斯（GENESIS）黑色轎車，突然逆向失控暴衝、撞上地鐵2號線市廳站12號出口附近的人行道，不僅將人行道上的鐵柵欄和停在路邊的機車撞飛，還撞倒多名路人，其中有些人傷勢嚴重，後續傳出整起意外造成9人死亡、4人輕重傷。

韓聯社報導，9名死者中有6人當場死亡，其餘3人則是失去呼吸心跳後到院死亡。死者包括2名首爾市政府公務員、4名某銀行的職員。據了解，2名公務員在市府加班後在附近用完晚餐準備回家，至於銀行職員則是在慶祝升遷的聚餐後遇難。

首爾南大門警察署交通課長鄭龍宇（音譯）2日上午在簡報會議中表示，即便肇事方聲稱是因「汽車暴衝」釀禍，但卻仍以「交通事故處理特例法」過失致死傷之嫌疑立案調查，同時曝光該名肇事者身分。

報導指出，經確認，肇事的車姓男駕駛服務於京畿道安山市當地某運輸公司，平常負責駕駛供20人乘坐的市區公車。

該運輸公司事後接受媒體採訪時，證實車姓男子確實為公司聘任的公車司機，在車某退休後以「囑託職」身分續聘，雙方約定「做一休一」，肇事當天剛好是車某的休假日。

車姓男子於1974年取得公車司機駕照，1985至1992年在首爾擔任公車司機，1993至2022年擔任拖車司機，在駕駛方面工作擁有將近40年資歷。

業者關係人士證實，「他進公司後沒有發生過任何車禍，就連其他司機也稱讚他，工作時滴酒不沾，他曾在首爾擔任公車司機，因此對於首爾的路況相當熟悉。」

警方表示，車姓駕駛肇事後沒有試圖逃逸，接受酒測和簡易毒品反應測試，測試結果皆呈陰性。車某在車禍後肋骨骨折，目前送往醫院治療。全案仍在調查中。

人行道 南韓 車禍 首爾

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