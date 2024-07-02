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日本防衛省首度制定AI運用方針 列7大重點領域

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本防衛省今天敲定與公布首份運用人工智慧（AI）的基本方針，列出7大重點領域，盼在少子女高齡化之際透過AI「致力減輕隊員負擔與節省人力及業務量」，來維持自衛隊體制。

讀賣新聞報導，防衛省在這份基本方針指出，鑒於美國與中國等國著力在軍事領域使用AI，因應新型作戰方式與有效運用人員成當務之急。

關於靈活運用AI，基本方針指出，「我們正處於是否會成為落後（別國）、成為低效且故步自封組織的分歧點」，並強調伴隨著AI發生錯誤、偏見等危險性，「AI所做的事情是協助人類判斷，必須確保人類參與其中」。

而重點利用AI的7大領域，包含偵測與識別目標、收集與分析社群媒體等龐大資訊、協助指揮官判斷、預估裝備的需求等提高後勤支援效率、控制無人機等、提升網路安全能力，及增加行政作業的效率。

關於由AI選擇目標展開攻擊的「致命性自主武器系統」（LAWS），防衛省基本方針也載明「我國無意開發人類不參與的完全自主型致命性武器」的日本政府方針。

防衛省基本方針也將確認跟國際人道法等相關法規間的適法性，思考推動使用AI研究與導入裝備品。

另外，防衛省今天也彙整與確保網路領域人才相關的「網路人才綜合戰略」。

防衛大臣木原稔今天表示，「AI與網路防衛技術有望成為克服人口減少等課題的重要技術」，展現出積極運用的態度。

AI 日本 自衛隊

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