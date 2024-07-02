非政府組織：英大選期間機器人帳號散布假消息

監督團體今天披露的調查顯示，英國大選期間，類似機器人的社群媒體帳號發布數以萬計散播「假消息和仇恨」的貼文，估計有1.5億次的瀏覽量。

非政府組織「全球見證」（Global Witness）發現，在6月27日投票之前，社群媒體X上10個疑似機器人設定檔分享超過6萬條包含陰謀論和暴力仇恨言論的訊息，例如伊斯蘭恐懼症、反猶太主義、恐同和跨性別恐懼症。

這個非政府組織評估，這些帳號還宣傳了對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的讚揚，由於貼文量大，可能產生了「巨大的影響力」。

機器人設定檔由電腦執行，但編程為像是人類使用的帳號。

「全球見證」的調查結果警告，今年世界各地重要選舉的完整性，可能會受到網路技術、特別是人工智慧（AI）快速發展，以及大國之間摩擦不斷加深所威脅。

英國副首相陶敦（Oliver Dowden）昨天警告，在有報導指出臉書（Facebook）頁面散布類似的親克里姆林宮言論後，俄羅斯等敵對行為者正尋求影響該國的民主進程。