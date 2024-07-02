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取消煽動叛國罪、增加性騷罰則…印度執行新刑法 引發人權質疑

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度總理莫迪1日宣布新刑法，引發正反討論，反對黨認為拘留嫌犯時間太久，恐侵害人權。（@narendramodi via X）
印度總理莫迪1日宣布新刑法，引發正反討論，反對黨認為拘留嫌犯時間太久，恐侵害人權。（@narendramodi via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】莫迪政府在國會優勢減少，要透過修法擴權？印度1日宣布將執行新的刑法修正案，將取消煽動叛國罪、增加性騷擾罰則與嫌犯拘留天數至60天，但由於取消雞姦犯罪條文，加上增加拘留天數，都引發反對黨質疑侵犯人權。莫迪領導的印度人民黨在此次選舉中優勢減少，各界都相當關注莫迪施政是否會更強硬？

刪除殖民過時規定

根據《半島電視台》報導，莫迪1日宣布執行新的刑法修正案，此法將許多殖民時期英國制定的法律廢除，包括《1860印度處罰法》、《1872印度證據法》與《1882刑事訴訟法》等，相關法律是在去年12月通過，當時莫迪還在國會享有絕對多數。

莫迪指稱，修法帶來的更多公正，而非處罰，贊成方也認為很多措施是殖民時期留下來，確實該修改。例如舊法案中的《煽動叛亂罪》，就是英國要壓迫印度非暴力抗爭的法案，在此次修法中刪除。法案也加重性騷擾的罰則，但將雞姦有罪的規定移除，警察可拘留任意嫌犯的時間從15天延長到60天，有必要還可延長至90天。

反對黨表抗議

反對黨國大黨抗議說，相關法案沒有經過廣泛討論，而且修法並未重視警界改革與增加司法基礎設施。《印度報》提到，最高法院律師塞森納指出，新法將案件是否需要經過審判的權限下放到警察，並搭配要蒐集影音、數位證據，而印度司法系統本就龐大緩慢，新法恐讓案件增量30到40%，造成司法更多負擔。

印度大選結果6月出爐，莫迪領導的印度人民黨與盟友席次大幅下降60席至293席，雖然有維持住絕對多數，但優勢比起過去少很多，因此很多過去的政策都被陸續拿出來檢討。

莫迪曾在競選期間推動包括修建印度教寺廟、爭議身分法等政策，盼強化印度教選民對其支持，如進各界都在觀察莫迪施政是否能維持強硬步調。

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