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澳洲雪梨大學爆持刀傷人！22歲男傷勢嚴重 警方逮捕14歲犯嫌

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導
澳洲警方表示，雪梨大學（University of Sydney）今天上午發生學生持刀傷人事件，警方封鎖校內大樓，並逮捕一名14歲的青少年。圖取自路透
澳洲警方表示，雪梨大學（University of Sydney）今天上午發生學生持刀傷人事件，警方封鎖校內大樓，並逮捕一名14歲的青少年。圖取自路透

澳洲警方表示，雪梨大學（University of Sydney）今天上午發生學生持刀傷人事件，警方封鎖校內大樓，並逮捕一名14歲的青少年。

路透社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方在聲明中稱，急救人員救治一名22歲男子後，將他送到醫院，這名男子傷勢嚴重，但情況已經穩定。

警方表示，攻擊者在事發後坐上一輛公車，並在醫院附近被捕。警方聲明指出，當地沒有持續性危險，受害者和攻擊者彼此並不認識。

雪梨大學發言人表示，警方正在坎伯當（Camperdown）校區展開行動，調查持續進行期間，警方將留在校園內。警方已封鎖犯罪現場。

案發前兩個月，雪梨邦迪（Bondi）一家海濱購物中心發生持刀攻擊事件，造成6死12傷，攻擊者遭警方擊斃。

另外，一名亞述教會（Assyrian Church）主教在雪梨西部的一次禮拜活動中無端遭到刺傷，一名16歲青少年因刺傷主教，被控犯下恐怖主義罪。

這兩起攻擊事件讓新南威爾斯州政府強化了持有刀具的法規，州議會6月通過相關法律，允許警方可於沒有搜索票的情況下，在購物中心、體育場館、大眾運輸工具的站點，使用電子金屬探測器對可疑人士進行搜查。

法令還將出售刀具給16歲以下兒童的最高罰則，拉高到1萬1000澳元（約新台幣24萬2330元）、監禁12個月，或兩項處罰同時執行。另外，也禁止在沒有合理原因的情況下，銷售刀具給16歲、17歲的青少年。

校園 澳洲 雪梨

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