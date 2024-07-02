6年來第一次！南韓恢復邊境實彈演習 稱「未來定期操演」

南韓6月初全面中止2018年兩韓軍事條款，2日宣布睽違6年首度恢復邊境實彈演習，在距離軍事分界線5公里的靶場進行演練。

南韓軍方2日證實，部隊在京畿道和江原道的前現靶場進行演習，使用K9與K105A1自走砲進行約140輪射擊，該靶場位於南北韓非軍事區內，距離軍事分界線僅5公里。

軍方聲明此次實彈演習是兩韓中止2018年兩韓軍事協議後，首度在陸地進行類似演習，重點在於加強砲兵對敵方挑釁行動的戰爭準備和反應能力。同時補充，「今後將定期在邊境地區進行砲兵演習和機動部隊訓練」。

北韓5月底起，陸續發動超過2000顆垃圾氣球攻擊，而且企圖干擾邊境附近島嶼的GPS訊號，南韓因而在6月4日宣布全面中止2018年兩韓軍事條款，該條款限制在停戰線附近的砲擊演習。