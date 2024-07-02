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聯合國：海地暴力頻傳 每分鐘1名兒童無家可歸

中央社／ 紐約聯合國總部1日綜合外電報導

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天提出警告，海地幫派肆虐暴力頻傳，平均每分鐘就有1名兒童流離失所，已有約30萬名兒童受到影響。

法新社報導，聯合國兒童基金會表示，海地因暴力被迫離家的60萬人中，有一半以上是兒童，首都太子港（Port-au-Prince）的問題特別嚴重，當地大部分地區是由幫派控制。

聯合國兒童基金會在報告中指出：「自3月以來，海地境內流離失所兒童的數量估計增加60%，相當於每分鐘增加1名兒童，這是武裝團體持續造成暴力問題的後果。」

海地長期以來一直受到幫派暴力問題困擾，今天2月底情況急劇惡化，武裝團體在太子港發動協同攻擊，宣稱他們想推翻當時的總理亨利（ArielHenry）。

聯合國兒童基金會執行董事羅素（CatherineRussell）表示：「海地的兒童持續承受著多種危險的衝擊，包括可怕的暴力和嚴重的流離失所。」

「我們眼前發生的人道災難，正帶給兒童毀滅性傷害。流離失所的兒童迫切需要一個安全與受保護的環境，以及國際社會更多的資金與支持。」

當流離失所的兒童和青少年被迫遷徙（通常沒有家人陪伴），他們就會面臨輟學風險，同時易遭性侵、剝削和虐待。

此外，在海地這個90%人口生活貧困、300萬兒童需要人道援助的國家，聯合國兒童基金會警告，有越來越多的年輕人加入散播恐怖的武裝團體。

由肯亞率領的警察隊伍上個月終於抵達海地，執行期待已久的國際任務，幫助穩定這個位於加勒比海的國家。

肯亞原於去年即要派出多國部隊前往海地，同時也獲得了聯合國安全理事會的同意，但肯亞法院質疑部署合法性因而擱置了幾個月。

幫派 海地 聯合國

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